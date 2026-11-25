TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal hasılamızı 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaştırdık. 2026 yılı sonundaysa 90 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Türkiye bugün tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada" dedi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, '2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Yeni Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Antalya Milletvekili Cavit Arı toplantıya portakal, mandalina ve limon ile katıldı. Barut, Bakan Yumaklı ile tokalaşarak, "Sayın Bakanım, narenciye üreticileri size bu ürünleri; limon, portakalı vermemizi istedi. Narenciye üreticileri sizi Adana Çukurova'ya davet ediyorlar" ifadelerini kulandı.

'HEDEFİMİZ SEKTÖRÜMÜZÜN DAYANIKLILIĞINI ARTIRMAKTIR'

Ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bütçe üzerine sunum yaptı. Küresel krizler ve iklim değişikliği nedeniyle üretim koşullarının zorlaştığı bir dönemde tarım politikalarını belirlemek zorunda kaldıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Bir yandan acil ihtiyaçlara yönelik tedbirleri hayata geçirirken diğer yandan üretim planlaması başta olmak üzere yapısal dönüşümlerin temellerini attık. 2026 yılında ise dönüşüm sürecini hızlandırdık, politikalarımızı derinleştirdik ve uygulamalarımızı sahada yaygınlaştırdık. Verimli bir üretim sezonu geçirirken yenilikçi ve teknoloji odaklı uygulamalarla tarımımızın geleceğine yönelik adımlarımızı ileri taşıdık. 2027 yılında ise amacımız net; üretimi yalnızca koruyan değil, üretim kapasitesini büyüten, riskler ortaya çıktıktan sonra çözüm arayan değil, riskleri önceden gören, planlı ve verim odaklı üretimle güçlü ve dirençli bir tarımsal yapı oluşturmak. Çünkü artık tarımda yalnızca bugünün ihtiyacını değil, yarını da düşünmek zorundayız. Küresel tarım ve gıda sektörü yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip. Bu, dünya ekonomisinin yüzde 12'sinden fazlasına karşılık geliyor. Hedefimiz, üretim gücümüzü daha yüksek katma değere dönüştürmek ve dönemsel dalgalanmalara karşı sektörümüzün dayanıklılığını artırmaktır" diye konuştu.

'TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNDE 32,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK'

Savaş ve çatışmalar nedeniyle başta akaryakıt ve gübre olmak üzere tarımsal girdi tedariği ve üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli sorunlarla karşı karşıya kalındığını kaydeden Bakan Yumaklı, Bakanlığın aldığı tedbirleri anlattı. Bakan Yumaklı, "Son 24 yıllık dönemde tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüdü. Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 0,74; Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde 0,44 oldu. Sektörümüz 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8, ikinci çeyreğinde ise yüzde 13,3 büyüdü. Tarımsal hasılamızı 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaştırdık. 2026 yılı sonundaysa 90 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Türkiye bugün tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada. Bu ay başında yayımlanan 2026 yılı OECD Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme Raporu'na göre ülkemizin tarım sektöründe toplam verimliliği 2014-2023 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış dünya ortalamasının 2,5 katıdır yani Türkiye 2023 yılında aynı girdiyle 2014'e kıyasla yüzde 16,5 daha fazla tarımsal çıktı üretmiştir. Son 20 yılda ise bu oran yaklaşık yüzde 32 olarak gerçekleşmiştir. Bu üretim gücü ihracatımıza da yansımaktadır. 2025 yılında tarım ve gıda ürünlerinde 32,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 125 oldu. 2026 yılı sonunda 33 milyar doların üzerinde ihracat bekliyoruz. Üreticimizin alın teriyle ortaya çıkan 2 bin 226 çeşit ürünümüz 185 ülkeye ulaşmaktadır" dedi.

'AVRUPA'DA İLK SIRADAYIZ'

Bakan Yumaklı, 2026 yılında 65 bin çiftçi ile 1 milyon dekar alanda yapılan çalışmayı, 2027 yılında çiftçi sayısını 150 bine, dekar alanını ise 1,9 milyona yükselteceklerini söyledi. 2026 yılında büyükbaş ve küçükbaş temel desteklerini yüzde 43'e çıkardıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, "2024 yılından bu yana büyükbaşta yüzde 7,4, küçükbaşta yüzde 16,1, planlı üretim bölgelerindeki buzağıda yüzde 30, kanatlı üretim bölgesinde kesime giden kanatlıda yüzde 23,2 hayvan varlığımız arttı. Bugün itibarıyla 17,8 milyon büyükbaş, 60,8 milyon küçükbaş, 394 milyon kanatlı ve 8,8 milyon arılı kovana sahibiz. Bu kategorilerin tamamında Avrupa'da ilk sıradayız. Son 24 yıldaki ıslah çalışmalarıyla ortalama sığır karkas verimini yüzde 68 artırarak 299 kilograma ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİ SAYIMIZ 2 MİLYON 380 BİN'

Tarım alanında veriye dayalı yönetimin önemine vurgu yapan Bakan Yumaklı, "3 yıl öncesine göre kayıtlı çiftçi sayımızı yüzde 6 artırarak 2 milyon 380 bine, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı alanımızı yüzde 11 artırarak 174 milyon dekara çıkardık. 2025 yılında TÜİK tarafından başlatılan, bizim de destek verdiğimiz tarım sayımının saha çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlandı. Verilerin kontrol ve analizlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinde oldukça iyi bir aşama gerçekleştirdik. 2025 yılında belli ürünlerde uygulamaya başladığımız bu sistem 2026 yılında üretim planlaması kapsamındaki tüm ürünleri içerecek şekilde geliştirildi. Üretimin tüm aşamasında hastalık ve zararlılara ilişkin aldığımız önlemleri hasattan önce de uygulamaya başladık. Yine, Doğal Afet ve Takip Sistemi, Tarımsal Kuraklık İzleme Sistemi'yle afet ve kuraklık risklerini izlemeye devam ediyoruz. Hasat İzleme Sistemi'ni ürün nemini, hasat edilen alanı ve ürün miktarını takip etmek üzere ve parsel bazında verim analizi yapabilmek üzere kullanmaya başladık. 2027 yılından itibaren tüm biçerdöver ve pamuk hasat makinalarında bu sistemi zorunlu hale getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı ayrıca 2026-2030 Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ile üretimden tüketime kadar bütün süreçlerde teknoloji kullanımını artıracaklarını söyledi.

'1 MİLYON 365 BİN GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Üreticinin finansmana erişimini güçlendirme çalışmaları kapsamında 872 bin 405 üreticiye 676 milyar 839 milyon lira sübvansiyonlu kredi kullandırdıklarını aktaran Bakan Yumaklı, kredi faizlerinin yüzde 70'ini karşıladıklarını dile getirdi. Gıda güvenliği kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Tarladan sofraya bütün gıda zincirini denetliyoruz. Geçen yıl 1 milyon 365 bin gıda denetimi gerçekleştirdik, bu yıl üzerine çıkacağız. Yine, vatandaşlarımız Güvenilir Gıda Mobil uygulaması üzerinden de uygunsuzlukları bize anında bildirmeye başladı. Gıda kodeksinde önemli düzenlemeler yapıldı. Gıdanın adı ve miktarı tüketicinin ilk bakışta görebileceği şekilde düzenlendi. Tüketiciyi yanıltıcı görsellerin kullanımı yasaklandı. Toplu tüketim yerlerindeki gıdaların içerik ve kalori bilgilerini tüketicinin görmesini sağladık. Pestisit kullanımının azaltılması, bu konu bizim hassas noktamız. Hangi üründe, ne kadarlık alanda ne kadar dozda zirai ilaç kullanılacağını belirleyen B-Reçete Sistemi başladı"

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ YANGIN RİSK SİSTEMİNİ KULLANMAYA BAŞLADIK'

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili yapılan çalışmaları da paylaşarak, "Bu yıl yapay zeka destekli yangın risk sistemini kullanmaya başladık. Yüksek riskli bölgeleri önceden belirleyip hava ve kara araçlarımızı buna göre konumlandırmaya başladık. Yine, yeni yollar oluşturduk, açtık, 248 bin kilometreye ulaştık bunda da. Orman alanlarının etrafında ve blok orman alanları içerisinde tampon bölgeler oluşturmaya başladık. Yangınları önlemek ve takip etmek için, erken müdahale için 14 insansız hava aracı ve 776 kuleden 7/24 gözetliyoruz. Hava ve kara araçlarımızın hızlı müdahalesi için 4 bin 852 yangın havuzu tesis ettik. 28 bin orman kahramanımız ve 142 bin orman gönüllümüz cansiparane bir şekilde orman yangınlarına müdahale ettiler, mücadele ettiler. 28 uçak, 119 helikopter, 5 bin 597 kara aracıyla müdahale ettik. Bu yıl 600 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturduk. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda karbon tutma kapasitesini artırabilmek için 2027 yılında bu kapsamda ilk kez karbon yutak ormanları tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı ayrıca bu yıl ki bütçenin 760 milyar 597 milyon lira olduğunu söyledi.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Bakan Yumaklı'nın sunumunun ardından toplantı, milletvekillerinin görüş ve önerileriyle devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı