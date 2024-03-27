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Tarım Bakanı Yumaklı, oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

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Tarım Bakanı Yumaklı, oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak, oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Çeltik Tohumu Temini Programı"na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buradaki etkinliğin ardından oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Kastamonu'da ilk olarak Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret eden Bakan Yumaklı, ardından sırasıyla Kastamonu Ticaret Borsası, Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy-Koop), Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonu Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakan Yumaklı, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşerek istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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