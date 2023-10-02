Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Konulu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, İİT Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitti

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Konulu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Bakan Yumaklı, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Konulu Bakanlar Toplantısı için Katar'ın başkentindeyiz. Gıda güvenliği ve tarımsal politikalara yönelik çözüm önerilerini değerlendireceğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.