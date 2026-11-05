Suriye ile Suudi Arabistan 400 milyon dolardan fazla kredili 6 anlaşma imzaladı

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Suriye ile Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında işbirliği anlaşması ile 400 milyon dolardan fazla krediyi içeren 6 anlaşma imzalandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Başkent Riyad'daki El-Yemame Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke arasında savunma, sanayi, tarım, altyapı projeleri, konut ve finansal hizmetler gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Suriye ile Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında işbirliği anlaşması ile 400 milyon dolardan fazla krediyi içeren 6 anlaşmaya imza atılan törene, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yüsr Barmieh, Suriye Sanayi ve İç Ticaret Bakanı Basel Abdulhanan ve Suriye Genel İstihbarat Başkanı Tümgeneral Abdulkadir Tahan katıldı.

Suudi Kalkınma Fonu tarafından Suriye devletine doğrudan sağlanan ilk kalkınma finansmanı

Anlaşmalar kapsamında krediler, Suudi Kalkınma Fonu tarafından Suriye devletine doğrudan sağlanan ilk kalkınma finansmanı olma özelliğini taşıyor. Ziyaret vesilesiyle yalnızca altyapı kredileriyle sınırlı kalınmayıp; sanayi, tarım ve çevre alanlarında da beşer yıllık dönemlerle yenilenecek ortak çalışma gruplarının kurulmasını öngören uzun vadeli mutabakat zaptları imzalandı.

Söz konusu anlaşmalar ile sağlanacak krediler, Suriye genelinde halkın günlük yaşamına doğrudan temas eden stratejik alanlara aktarılacak. Bu kapsamda en büyük pay, arama-kurtarma, enkaz ve mayın temizleme ile yol açma kapasitesini artırmak üzere 105 milyon dolarlık yatırımla farklı vilayetlerde kurulacak ve yenilenecek 25 sivil savunma merkezine ayrıldı. Bu adımla 7 milyondan fazla kişinin yaşam güvenliğinin ve erişim imkanlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Sağlık alanında ise hastanelerin ve sağlık merkezlerinin yeniden inşası, modern donanımlarla donatılması ve temel sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 100 milyon dolarlık kaynak sağlandı.

Sanayi ve üretim çarklarının yeniden dönmesi açısından kritik önem taşıyan enerji sektöründe, Halep Termik Santralı'ndaki üretim ünitelerinin yenilenmesi için 90 milyon dolar tahsis edilerek yaklaşık 5 milyon nüfusa kesintisiz ve istikrarlı elektrik ulaştırılması planlanıyor.

Sosyal istikrarı pekiştirmek adına hasar gören 10 bin konutun yeniden inşası için ilk etapta 60 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, su altyapısında verimliliği artırmak amacıyla Şam ve İdlib başta olmak üzere çeşitli vilayetlerde 300 bin akıllı ön ödemeli su sayacının tedariki ve kurulumuna 30 milyon dolar ayrıldı.

Kamu hizmetlerinde şeffaflığı ve kurumsal kapasiteyi artırmayı hedefleyen dijital dönüşüm projelerine ise 18 milyon doları aşan bir finansman aktarıldı.

Suriye Riyad Expo 2030'da yer alacak

Yapılan anlaşmalar kapsamında ayrıca Suriye, "Riyad Expo 2030" fuarında kendisine ücretsiz tahsis edilen resmi stant ile yer alacak. Bu imkan, Şam yönetiminin ülkedeki yatırım fırsatlarını ve ekonomik potansiyeli uluslararası kamuoyuna ve küresel yatırımcılara doğrudan sunmasına imkan tanıyacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı