Suluova'da Yenidoğan kavşağına sinyalizasyon sistemi takıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı Yenidoğan kavşağında sinyalizasyon sistemi takıldı.

D-100 karayolu üzerindeki kavşakta birçok üzücü kazanın yaşandığına işaret eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Güvenli ulaşım için yaptığımız istişareler ve girimler neticesinde kavşağımızda başlatılan sinyalizasyon çalışmaları en kısa sürede hizmete giriyor" dedi.

Kavşağın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Üçok, "Allah'ın izniyle kısa zamanda bitirilerek bu nokta güvenli bir kavşak haline gelecek. İlçemize ve bölgedeki mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - AMASYA