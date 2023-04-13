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Suluova'da Yenidoğan kavşağına sinyalizasyon sistemi takıldı

Suluova'da Yenidoğan kavşağına sinyalizasyon sistemi takıldı

Politika Haberleri

Amasya'nın Suluova ilçesinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı Yenidoğan kavşağında sinyalizasyon sistemi takıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı Yenidoğan kavşağında sinyalizasyon sistemi takıldı.

D-100 karayolu üzerindeki kavşakta birçok üzücü kazanın yaşandığına işaret eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Güvenli ulaşım için yaptığımız istişareler ve girimler neticesinde kavşağımızda başlatılan sinyalizasyon çalışmaları en kısa sürede hizmete giriyor" dedi.

Kavşağın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Üçok, "Allah'ın izniyle kısa zamanda bitirilerek bu nokta güvenli bir kavşak haline gelecek. İlçemize ve bölgedeki mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Üçok Yenidoğan Suluova Amasya Politika Haberler

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