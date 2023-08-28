Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Port Sudan'a geldi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın Port Sudan'a gelişinden çeşitli görüntüler

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Pazar günü ülkenin doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin başkenti Port Sudan'da kameraların karşısına çıktı.

Egemenlik konseyi basın ofisi, kamuoyunun karşısına nadiren çıkan el-Burhan'ın fotoğraflarını "Egemenlik Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Port Sudan'a geldi" başlığıyla paylaştı.

Nisan ayı ortalarında savaşın patlak vermesinden bu yana ilk kez 24 Ağustos tarihinde Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı karargahı ve Savunma Bakanlığı dışında görüntülenen el-Burhan, başkent Hartum'un kuzeyindeki Omdurman kentinde ordu karakollarını denetledi.

Sudan'ın Hartum kenti ve diğer bölgelerinde 15 Nisan'dan bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında kanlı çatışmalar yaşanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre çatışmalarda en az 3.000 kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler'in son tahminlerine göre ülkede 4 milyonu aşkın kişi evlerini terk ederken 3,2 milyon kişi de ülke içinde yerlerinden oldu. Yaklaşık 900.000 kişi ise sınırı aşarak Çad, Mısır, Güney Sudan ve diğer ülkelere geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Port Sudan'dan bildiriyor. (XHTV)