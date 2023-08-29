Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Mısır Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Burhan'ın Mısır ziyaretinin amacı ve süresi hakkında bilgi verilmedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile çatışmaların başladığı nisan ortasından bu yana ilk kez başkent Hartum'un dışına çıkan Burhan, Mısır'ın El-Alameyn kentinde Sisi ile görüştü.

El-Alameyn Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Burhan'ın Mısır ziyaretinin kaç gün süreceği bilgisine de yer verilmedi.

Sudan Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Burhan'ın, Sisi ile "Sudan'daki gelişmeler ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi" konularını görüşmek üzere Mısır'a gittiği bildirilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin, sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayına giren ve Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda, çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.