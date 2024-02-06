Yeniden Refah Partisi, başkan adaylarını ve yerel seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaşacak

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda başta büyükşehir olmak üzere belirlenen başkan adaylarının ve yerel seçim beyannamesinin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları depremin yıl dönümü sebebiyle anarak başlayan Kılıç, "Devlet o günden bu yana deprem bölgesinde yaraları sarmaya, kalıcı konutlar yapmaya çalışıyor ancak gidildiğinde görünen o ki yapılanlar, yapılması gerekenlerin yanında henüz yeterli düzeyde değil. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın karşılanmayı bekleyen ihtiyaçları var. Kalıcı konutlara kavuşmak isteyen vatandaşlarımızın daha aceleci, daha hızlı davranılması gerektiğine ilişkin beklentileri var. Bütün kamu, kurum ve kuruluşlarından beklentimiz imkanların daha hızlı bir şekilde seferber edilmesi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımlarla 12 ilimizde hayatın; sosyal hayat olarak, ticari hayat olarak, zirai hayat olarak da normale döndürülmesi yönünde gayretli adımların ivedilikle atılmasıdır" dedi.

'OCAK'TA İLAN EDİLEN MAAŞ ŞUBAT BAŞINDA ERİDİ'

Bugün Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısı girişimini değerlendiren Kılıç, eğer terör örgütlerinin Türkiye'yi seçim öncesi yeni bir kaos ve kargaşaya sürükleme girişimleri varsa; Türk askerinin, polisinin, tüm istihbarat birimlerinin, güvenlik güçlerinin bu tür terörist saldırılar karşısında hiçbir yılgınlık göstermeyeceğini söyledi. Öte yandan Türkiye'nin dikkatinin yavaş yavaş Gazze konusundan uzaklaştığını ifade eden Kılıç, Filistin'de hayatını kaybedenleri asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti. Ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda da bulunan Kılıç, "TÜİK, tüketici enflasyonunu ocak ayında yıllık bazda yüzde 64,86 olarak açıklandı. Bildiğiniz gibi farklı enflasyon araştırma gruplarının ve bilim insanlarının yapmış olduğu fiyat artışı var. Ama biz devlet kurumu olan TÜİK'i baz alıyoruz. TÜİK bazında bile yıllık enflasyon Ocak 2023-2024 döneminde yüzde 64,86 oranında artmış. 2024 yılı ocak ayındaki enflasyon yüzde 6,7. Çalışanların cebine yeni maaşları, asgari ücretleri, yeni emekli maaşları daha birkaç gün önce girdi. Ocak başında ilan edilen maaşlar şubat başında yüzde 6,7 olarak erimiş bir şekilde çalışanların cebine girdi. Bunu büyük bir kayıp olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'MECLİS BAŞKANINDAN BEKLENTİMİZ TEKLİFLERİ GENEL KURULA İNDİRMESİDİR'

TBMM'de bekleyen kanun teklifleri olduğunu bildiren Kılıç, artık adalet bekleyen vatandaşlarla ilgili kanun değişikliği tekliflerine iktidarın olumlu yaklaşmasını beklediklerini söyledi. Kılıç, "Başta emeklilikte adalet bekleyenlerin beklentisine cevap verilmelidir. Aynı bağlamda staj ve çıraklık mağdurlarının beklentileri de karşılanmalıdır. Kamu mühendislerinin aynı işe yarım ücret esasına göre devam eden çalışmalarını sonlandıracak özlük hakları düzenlemesi verdiğimiz kanun teklifi doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Hükümetin sahip çıkması gereken bir diğer kanun teklifimiz taşeronların belediye ve şirket işçilerinin çalışmalarıyla ilgili adaleti sağlamayı önceleyen kanun değişikliği teklifimizdir. Süresiz nafaka meselesiyle ilgili verdiğimiz kanun teklifi aylardır beklemektedir. TBMM Başkanı'ndan beklentimiz diğer kanun teklifleriyle ilgili olduğu gibi süresiz nafaka konusunda da kanun değişikliği teklifimizi havale etmeleri, komisyonda ivedilikle görüşülüp TBMM Genel Kurulu gündemine indirilmesidir" ifadelerini kullandı.

'TEMEL VURGU AHLAKLI BELEDİYECİLİK'

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler gündemine ilişkin de konuşan Kılıç, "Çok seri bir şekilde yerel seçimlere hazırlanıyoruz. 31 Mart 2024 yerel seçimleri yolunda kararlı adımlarımızı devam ettirirken, Türkiye'mizin 2028 yılına kadar olan makro yönetim vizyonuna ilişkin katkılarımızı da sunmaya devam ediyoruz. Makro siyasetle ilgiliyiz, makroekonomiyle ilgiliyiz, dış politikayla, tarım, hayvancılık ve maden konularıyla ilgiliyiz, bilgiliyiz" dedi.

BEYANNAMEMİZ 100 TEMEL BAŞLIKTAN OLUŞACAK

Türkiye'nin genel yönetim vizyonuna ilişkin katkılar sunduklarını da bildiren Kılıç, "Yeniden Refah Partisi 81 il ve 922 ilçede yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararlılığını ifade etmiştir. Bu anlamda belirlenen adaylarımızın açıklanması ve seçim beyannamemizin duyurulması için takvimimizi netleştirdik. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 11'de Ankara Spor Salonu'nda başta büyükşehirler olmak üzere belirlenen başkan adaylarımızı kamuoyuna tanıtacak, aynı toplantıda yerel seçim beyannamemiz de halkımızla paylaşılacaktır. Beyannamemizin ana başlığı ve temel vurgusu ahlaklı belediyeciliktir. Beyannamemiz 100 temel başlıktan oluşacak; insan odaklı, değerler odaklı bir yaklaşımla kamuoyunu aydınlatacak. Çocuklarımız var, gençlerimiz var, kadınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz var. Başta ağaçlar ve sokak hayvanları olmak üzere yaratılmış bütün canlılara can var, su var, temiz hava var, nefes var, yaşama imkanı var" dedi.