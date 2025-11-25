Starmer ve Macron'dan Ukrayna'ya Barış Planı Müjdesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ve Fransa öncülüğünde çevrim içi olarak düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısında, "Zelenskiy, barış planı metninin büyük kısmının kabul edilebileceği görüşünde" dedi.

Ukrayna'da savaş sonrası barışı güvence altına almayı amaçlayan ve 30'dan fazla ülkenin yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eş başkanlığında çevrim içi olarak toplandı.

"Nihayet, iyi bir barışa doğru gerçek bir ilerleme kaydetme şansı ortaya çıktı"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kritik bir dönemeçte bulunuyoruz. Müzakereler yeni bir ivme kazanıyor ve bu hızlı süreci değerlendirmeliyiz. Bu bir alarm sebebi değil zira Ukrayna sağlam duruyor, Rusya yavaş ilerliyor ve Avrupa kararlılığını koruyor. Bunun sebebi, nihayet iyi bir barışa doğru gerçek bir ilerleme kaydetme şansının ortaya çıkmış olması" dedi.

İyi bir barışın mutlak koşulunun güçlü güvenlik garantileri olduğunu vurgulayan Macron, "Ukrayna, birbiri ardına ihlal edilen vaatlerden nasibini fazlasıyla aldı. Gerçekten oldukça sağlam garantiler bir zorunluluk. ve diyebilirim ki bu, Gönüllüler Koalisyonu'nun ortak görevidir" ifadelerini kullandı.

"Olumlu bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum"

Toplantının eş başkanlığını üstlenen Starmer ise Cenevre'deki görüşmelerde Ukrayna'nın yapıcı değişiklikler önerdiğini ve İngiliz güvenlik danışmanlarının da görüşmelere destek vermek için orada bulunduklarını ifade etti. Starmer, "Bu nedenle gerçekten olumlu bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Vladimir (Zelenskiy), barış planı metninin büyük kısmının kabul edilebileceği görüşünde ve bugün gelen işaretler de bunu gösteriyor" dedi.

Ukrayna'da barışa yönelik müzakereleri desteklemeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Starmer, "Sağlam güvenlik garantileri sağlama yönündeki çalışmamızı sürdürmeliyiz. Bu, koalisyonun kurulmasındaki temel amaçtır. Bu güvenlik garantileri, ABD'nin taslak planının da önemli bir unsuruydu. Çünkü Ukrayna'nın Rusya'nın gelecekte yeniden saldırmayacağına dair güvenceye ihtiyacı var" dedi.

Katılımcılara, ulusal taahhütlerini pekiştirme çağrısı

Askeri uzmanların son aylarda çok yoğun çalıştıklarını ve Ukrayna'da konuşlandırılacak uluslararası gücün hazırlığı üzerinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Starmer, "Bu nedenle bugün toplantıda bulunan dostlarıma ulusal taahhütlerini pekiştirmeleri çağrısında bulunuyorum. Çünkü masada mümkün olan en sağlam kapasiteye ve en sağlam planlara sahip olduğumuzdan emin olmalıyız" dedi.

Rusya'ya barış sürecinin herhangi bir ihlaline karşı yanıt verme konusunda ciddi olunduğunu gösterecek güçlü bir siyasi garantiye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Starmer, "Rusya, herhangi bir ihlale karşı ciddi bir şekilde karşılık vereceğimize gerçekten inanırsa, bu kalıcı bir barışı destekleyecektir" dedi.

"Rus enerjisine yönelik tam bir ambargo ile ilerlememiz gerekiyor"

Rusya üstündeki baskının da sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Starmer, "Rus enerjisine yönelik tam bir ambargo ile ilerlememiz gerekiyor. Son haftalarda aldığımız önlemlerin, özellikle ABD'nin büyük petrol şirketlerine yönelik son yaptırımlarının ciddi etki oluşturduğunu biliyoruz. Bunu küçümsememeliyiz. Bu son haftalardaki yaptırımlar açısından en gelişmiş ve en önemli adımlardan biri oldu ve Rus ekonomisine gerçek zarar verdi" dedi.

"AB ile birlikte hareket ederek Ukrayna'ya mali destek sağlamaya hazırız"

Sadece geleceğe odaklanmanın ve mevcut anı ihmal etmenin de bir hata olacağını söyleyen Starmer, "Ukrayna'yı şimdi desteklemek zorundayız. Barış için çalışırken bile. Ukrayna'nın mücadele içinde kalmasını sağlamak için desteğin kesintiye uğramaması gerekir. Bu da finansman ve kapasite gibi konularda sürekli çözümler gerektirir. Ursula (von der Leyen) ve Antonio'nun (Costa) ekiplerinin gece gündüz finansman konusunda çalıştıklarını biliyorum. Bu konudaki çabaları için kendilerine minnettarız. AB liderlerini önümüzdeki haftalarda bu konuyu ele alacağını biliyoruz ve ilerleme kaydediliyor. İngiltere olarak biz de AB ile birlikte hareket etmeye ve mali destek sağlamaya hazırız" dedi. - LONDRA