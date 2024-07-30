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Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı

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31 Mart yerel seçimlerinden yüzde 37.7 ile birinci parti çıkan CHP ile AK Parti arasındaki makas açılıyor. MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar katıldığı canlı yayında hayat pahalılığın giderek arttığını ve zam beklentileri karşılanmayan vatandaşın tepkileri nedeniyle yaptıkları son seçim anketinde CHP'nin yüzde 33,8, AK Parti'nin ise yüzde 26,1 çıktığını belirtti.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP yüzde 37.7 ile birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 35,49 ile sandıktan ikinci çıktı.

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve asgari ücretliler ile emeklilerin maaş zammı beklentilerinin karşılanmaması ise partiler arasındaki farkı yavaş yavaş açmaya başladı.

"ZAM BEKLENTİSİ OLANLAR HİÇBİR ŞEY ALAMADI"

Metropoll Araştırma'nın "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği son seçim anketinden de çarpıcı sonuçlar çıktı.

Anket şirketinin sahibi Özer Sencar katıldığı canlı yayında AK Parti'nin bir ayda 6 puan düştüğünü belirterek "CHP şu an AK Parti'den 7 puan önde. Temmuz ayında ücretliler beklenti içindeydi hiçbir şey alamadılar. Her 100 kişiden 81'i 'ekonomi kötü yönetiliyor' diyor" ifadelerini kullandı.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı

"FARK 7 PUANDAN FAZLA"

Son seçim anketinin sonuçlarını da paylaşan Sencar, CHP'nin yüzde 33,8, AK Parti'nin ise yüzde 26,1 çıktığını belirterek "Fark 7 puandan fazla" yorumunda bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Özer Sencar MetroPOLL AK Parti Zam Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Yakup SGZ:

Ne Akp ne chp artık Yeniden Refah Partisi harici kimseye oy vermem.

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Musti40 :

Yakup: Ben Fatih beyin devlet yönetecek kabiliyeti olduğuna inanmıyorum!

yanıt235
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HALİS ER:

sen bi doktora görün

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Tutankamon Hoca:

Türkiye celal sengorun 30 yıl sonra yok dediği den çok daha önce olacak proje olmak zorunda

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Hamza yıldırım:

Kendi partisi yapmış anketi normal

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İlhan Fırat:

Hamza kardeş ; Ev kiraları maaşı geçti . Ülke mülteci yurduna döndü. TL değeri yerlerde. Yap işlet devretlerle servet transferi yapıldı. Yandaşlar vergi ödemiyor. Yolsuzluk dizboyu. Hastaneye randevu alınamıyor. Eğitim sistemi çökmüş. Emekli ve işçi perişan. Çok merak ediyorum. Bu akp nin neyine neden bu kadar sevdalısınız. Erdoğanı sevebilirsin ama tek başına 80 milyon idare edilmez. Sonuçlar ortada

yanıt30
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Emre Fırat:

sen memnunlardansin galiba

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Mehmet YILDIRIM:

dem ile chp genel merkezlerinde yapilan anketin sonuclari bunlar.

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HALİS ER:

yalanlar yalanlarrrrrrrrr

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Defenestration Enjoyer:

akp ağzıyla kuş tutsa bitti

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