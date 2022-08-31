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Son dakika haber | MHP'li Öztürk: "2023 seçimlerinde bu vatanın milliyetçi evlatları kazanacak"

Politika Haberleri

Son dakika haber | MHP'li Öztürk: '2023 seçimlerinde bu vatanın milliyetçi evlatları kazanacak'

Gelen son dakika haberine göre MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "2023 seçimlerinde Batılı ülkeler ve ona sığınan iş birlikçileri değil, bu vatanın ekmeğini, suyunu helal bellemiş milliyetçi evlatları kazanacak.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "2023 seçimlerinde Batılı ülkeler ve ona sığınan iş birlikçileri değil, bu vatanın ekmeğini, suyunu helal bellemiş milliyetçi evlatları kazanacak." dedi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin güçlendiğini, her alanda gittikçe daha da ön plana çıktığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın ana hedefinin "Lider ülke Türkiye" olduğunu aktaran Öztürk, bu hedefe ulaşmak için mücadelelerini sürdürdüklerini vurguladı.

Millet İttifakı'nın ise iddiasız açıklamalarda bulunduğunu, paralı anketlerle psikolojik üstünlük sağlamaya çalıştığını söyleyen Öztürk, "Siyaset cambazları, daha açıkladığınız çakma, paralı anketlerle bile referanduma gitme sayısı olan 360 milletvekili sayısına ulaşamıyorsunuz." ifadesini kullandı.

MHP'nin, Türkiye'nin ana sigortası olmaya devam edeceğini dile getiren Öztürk, "2023 seçimlerinde MHP'nin bugünden daha güçlü bir şekilde TBMM'de temsil edilmesi büyük önem arz etmektedir. MHP'nin TBMM'de güçlü olması demek içeride ve dışarıda Türkiye'ye karşı komplo arayışında olanların da hüsrana uğraması demek olacaktır. 2023 seçimlerinde Batılı ülkeler ve ona sığınan Türkiye içinde her alandaki ve her türlü iş birlikçileri değil, bu vatanın ekmeğini, suyunu helal bellemiş milliyetçi evlatları kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, Kırıkkale'de yapılan yatırımlara değinerek, şehirde ihtiyaç duyulan hizmetlere ilişkin de bilgi verdi.

Kırıkkale'nin yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Öztürk, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğünün planladığı ve yürüttüğü çalışmalarda '25 lojistik merkez' konusunda Kırıkkale'mizin mutlaka kapsam içine alınması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

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