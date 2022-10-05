Son dakika haber | DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki Açıklaması

Bir son dakika haberine göre DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Üçüncü paylaşım savaşının 21'inci yüzyıl versiyonu gereği örtülü anlaşmalar çerçevesinde yaşadığımız danışıklı dövüşler her geçen gün Anadolu ve Trakya topraklarını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Üçüncü paylaşım savaşının 21'inci yüzyıl versiyonu gereği örtülü anlaşmalar çerçevesinde yaşadığımız danışıklı dövüşler her geçen gün Anadolu ve Trakya topraklarını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin, tarihsel bir dönemecin eşiğinde olduğunu vurgulayan Aksakal, ambargonun kaldırılmasının asla kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Üçüncü paylaşım savaşının 21'inci yüzyıl versiyonu gereği örtülü anlaşmalar çerçevesinde yaşadığımız danışıklı dövüşler her geçen gün Anadolu ve Trakya topraklarını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. Bir NATO örgütü üyesi olarak ABD'nin terör örgütlerini doğrudan himaye etmesi, beslemesi ve güçlendirmesi, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırarak silahlı unsurlarına savaş eğitimi vermeye kalkışması, Yunanistan'ın uluslararası antlaşmaların hilafında burnumuzun dibindeki adaları silahlandırmasına destek vermesi, esasen bu senaryoları hazırladığının ve oyun kuruculuğunu da yaptığının açık bir ispatıdır. Türkiye bir müstemleke değildir. Zaman geçirmeden vaziyet almak mecburiyeti vardır. Vaki tehdit ve tehlikelere 'akşam-sabah' tanımlamaları yaparak top çevirmenin bize ağır bedeller dayatabileceği gözden uzak tutulmamalıdır."