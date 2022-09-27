Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mersin'deki terör saldırısı) Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mersin'deki terör saldırısı) Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti.