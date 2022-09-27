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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mersin'deki terör saldırısı) Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini...

Politika Haberleri

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mersin'deki terör saldırısı) Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mersin'deki terör saldırısı) Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mersin'deki terör saldırısı) Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mersin Politika Haberler Son Dakika

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