Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna'ya elektrik tedarikini kesme tehdidi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, 23 Şubat Pazartesi gününe kadar Slovakya'ya petrol sevkiyatını yeniden başlatmaması durumunda Ukrayna'ya acil durumlarda gerçekleştirdikleri elektrik tedarikini durdurmakla tehdit etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'yı acil durumlarda ülkeye gerçekleştirilen elektrik tedarikini durdurmakla tehdit etti. Fico, "Eğer Ukrayna Devlet Başkanı (Vladimir Zelenskiy) pazartesi gününe kadar Slovakya'ya petrol sevkiyatını yeniden başlatmazsa aynı gün Slovakya firmalarından Ukrayna'ya acil durumlarda gerçekleştirdikleri elektrik enerjisi tedarikini durdurmalarını isteyeceğim" ifadelerini kullandı. Fico, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ülkesinin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürdüğünü belirtirken, şu anda 180 bine yakın Ukraynalının Slovakya'da bulunduğunu ve bu kişilere insani yardım sağlamaya devam ettiklerinin altını çizdi. Fico, Zelenskiy'i kendilerinin barışçıl yaklaşımını anlamamakla suçladı.

"Zelenskiy, 500 milyar euro zarara yol açtı"

Fico, Zelenskiy'nin Slovakya'ya yönelik siyasi tutumuna ilişkin, "Savaşı desteklemediğimiz için Slovakya'ya düşmanca davranıyor" ifadelerini kullandı. Slovakya Başbakanı, Ukraynalı liderin Slovakya'ya önce gaz sevkiyatını durdurarak yıllık 500 milyon euro zarara yol açtığını, şimdi ise petrol sevkiyatını durdurarak ilave kayıplara ve lojistik sektöründe zorluklara neden olduğunu öne sürdü. Fico, "Zelenskiy'nin Slovakya'ya karşı kabul edilemez davranışı ve düşman bir devletmiş gibi tutumu dikkate alındığında Slovakya'nın Ukrayna için 90 milyar euro değerindeki askeri krediye dahil edilmesini reddetmem son derece yerindedir" dedi.

Slovakya petrol arıtma şirketi Slovnaft'ın geçtiğimiz Çarşamba günü Ukrayna'ya motorin ihracatını durdurduğunu, tüm üretimin iç piyasaya yönlendirileceğini hatırlatan Robert Fico, Ocak ayı sonunda Rusya'nın hava saldırısında zarar gören Druzhba petrol boru hattındaki arızanın giderildiğini bildirdi. Fico, söz konusu boru hattından Slovakya'ya petrol akışının halen gerçekleştirilmemesinin ise Zelenskiy'nin siyasi kararı olduğunu öne sürdü. - BRATİSLAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı