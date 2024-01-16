Şırnak Valiliği, gösteri ve yürüyüşler için güzergah belirledi

Şırnak Valiliği 2024 yılında il merkezinde siyasi parti ve STK'lar tarafından yapılacak olan gösteri ve yürüyüşler için güzergah belirledi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada Şırnak il merkezinde 2 alan belirlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (Şırnak-Cizre Karayolu) Sanayi Sitesi yanında bulunan alanın toplanma alanı, Bahçelievler Mahallesi Siirt Caddesinin yürüyüş güzergahı ve Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Siirt Caddesi kesiminde bulunan alan ise miting alanı olarak belirlendi. İkinci alan olarak ise, Vakıfkent Mahallesi Sevgi Caddesi ile 1033 Sokak kesişimi toplanma alanı, Sevgi Caddesinin yürüyüş güzergahı ve Vakıfken Mahallesinde bulunan Sevgi Caddesi ile Kemal Sunal Caddesi kesişimin de bulunan kapalı pazar yeri ise miting alanı olarak kullanılması uygun görülmüştür" denildi. - ŞIRNAK