Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Temizlik Personeliyle Buluştu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, belediye bünyesinde çalışan temizlik personeliyle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, temizlik işçilerinin belediyenin sahadaki eli ve kulağı olduğunu söyledi. Daha yaşanılabilir, daha temiz bir Siirt için var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Kızılkaya, "Bizim için önemlisiniz. Sizler, bizim sahada elimiz, kulağımız, dilimiz ve gözümüzsünüz. Elimizsiniz, çünkü bütün sokakları emeğinizle, alın terinizle evinizin içi gibi temizliyorsunuz. Dilimizsiniz, eğer belediyenizle ilgili herhangi bir duyurmamız gereken faaliyet varsa, yeni bir uygulama varsa Siirt bölgesindeki vatandaşlara sizler anlatıyorsunuz. O bakımdan dilimizsiniz. Sahada vatandaşın yeni bir uygulamayla ilgili talebi varsa, bize iletmede, ulaştırmada aracı olduğunuz için kulağımızsınız. Bütün sahayı tek tek, sokak sokak, cadde cadde bir fiil dolaşarak gördüğünüz için de gözümüzsünüz. O bakımdan bizim için kıymetlisiniz" dedi. - SİİRT