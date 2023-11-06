Siirt Üniversitesi İsrail Mallarını Boykot Ediyor

Siirt Üniversitesi, diğer birçok kurum ve kuruluş gibi İsrail mallarını boykot etme kararı aldı. Üniversite bünyesindeki tesislerde İsrail menşeli ürünler ve İsrail'e destek verdiği bilinen markalar satılmamaktadır.

Siirt'te birçok kurum ve kuruluşun İsrail mallarını boykot etme kararına Siirt Üniversitesi de katıldı.

Siirt Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile İktisadi İdari İşletme bünyesindeki tüm tesislerde İsrail menşeli ürünler ve İsrail'e destek verdiği bilinen markalar satılmamaktadır" denildi. - SİİRT