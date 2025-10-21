Haberler

Şerafettin Kılıç: Asgari Ücret Yaşam Maliyetinin Üzerinde Belirlenmeli

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, asgari ücretin açlık sınırının değil, yaşam maliyetinin üzerinde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs konusunu eleştirerek, KKTC'nin uluslararası sistemde görünürlüğünün artırılması gerektiğini savundu.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Asgari ücret, açlık sınırının değil, yaşam maliyetinin üstünde belirlenmeli." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kıbrıs konusunda iktidarı eleştiren Kılıç, KKTC'nin uluslararası sistemde görünür hale getirilemediğini savundu.

"İki devletli çözüm" vizyonunun küresel masalarda destek bulamadığını dile getiren Kılıç, "Böyle giderse federasyon temelli çözümler yeniden dayatılır, garantörlük statüsü tartışmaya açılır. Federasyon veya garantörlük demek, Kıbrıs'ı siyonizme teslim etmek demektir." sözlerini sarf etti.

İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal ettiğine dikkati çeken Kılıç, bu duruma tepki göstererek, "Gazze Ateşkes İhlali İzleme Komisyonu" kurulmasını istedi.

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclise sunulduğunu hatırlatan Kılıç, teklifte sağlık emekçilerine yönelik ağır mali dayatmaların yer aldığını öne sürerek, teklifi eleştirdi.

Türkiye'de çalışan milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşamını sürdürdüğünü savunan Kılıç, enflasyonun hane ekonomisinin en büyük düşmanı haline dönüştüğünü söyledi.

Kılıç, asgari ücretle ilgili şu önerilerde bulundu:

"Asgari ücret, açlık sınırının değil, yaşam maliyetinin üstünde belirlenmeli. En düşük emekli aylığı, asgari ücretin altına düşmemeli. Enflasyonla mücadele, üretimi güçlendirerek yapılmalı. Bütçede faiz yükü azaltılarak kaynak üretime, istihdama ve sosyal adalete yönlendirilmeli. Vergi yükü dar gelirliye değil, yüksek kar ve rant elde edene kaydırılmalı."

