Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Yeni Askeri Ataşelerle Bir Araya Geldi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, göreve yeni atanan askeri ataşelerle bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, göreve yeni atanan askeri ataşelerle Savunma Sanayii Başkanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayii ekosistemi, özgün mühendislik kabiliyetleri ve sürdürülebilir ihracat vizyonu kapsamlı biçimde aktarıldı. Toplantıda, savunma sanayii alanındaki uluslararası iş birliklerinin gelişmesinde köprü vazifesi gören askeri ataşelerin katkılarının tüm dünyayla tesis edilen bağları güçlendirdiği vurgulandı. - ANKARA