Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Yeni Askeri Ataşelerle Bir Araya Geldi
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yeni atanan askeri ataşelerle yaptığı toplantıda Türkiye'nin savunma sanayii ekosistemini ve uluslararası iş birliklerini ele aldı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, göreve yeni atanan askeri ataşelerle bir araya geldi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, göreve yeni atanan askeri ataşelerle Savunma Sanayii Başkanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayii ekosistemi, özgün mühendislik kabiliyetleri ve sürdürülebilir ihracat vizyonu kapsamlı biçimde aktarıldı. Toplantıda, savunma sanayii alanındaki uluslararası iş birliklerinin gelişmesinde köprü vazifesi gören askeri ataşelerin katkılarının tüm dünyayla tesis edilen bağları güçlendirdiği vurgulandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika