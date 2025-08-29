Şap Hastalığına Karşı Aşılamada Yüzde 85 Başarı, Hayvan Pazarları Açılacak

Şap hastalığına karşı ülke genelinde hayvan pazarlarının kapatılıp hareketliliğin kısıtlanması sonrasında uygulanan tedbirler sonuç verdi. Aşılamada yüzde 85'in üzerine çıkan illerde hayvan pazarlarının açılacağını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Amasya'nın da içinde bulunduğu 24 ilimizde hayvan pazarları ve hayvan hareketliliği açık. Her haftada buna yeni iller eklenerek devam edecek" dedi.

Şap hastalığı riskinin uygulanan aşılama faaliyetleri ve tedbirler sonrası azaldığı 24 ildeki hayvan pazarlarının tekrar açılmasının ardından aşılamada yüzde 85'i geçen illerdeki pazarlarda faaliyete geçecek.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Amasya İl Başkanlığına yaptığı ziyarette şap hastalığına karşı önemli tedbirler uygulandığını belirtti. İstanbul ve Amasya'nın da aralarında olduğu 24 ildeki hayvan pazarlarının yeniden aktif hale geldiğini, aşılamada yüzde 85'in üzerine çıkan illerde hayvan pazarlarının açılacağını belirten Gümen, "Amasya'nın da içinde bulunduğu 24 ilimizde hayvan pazarları ve hayvan hareketliliği açık. Her haftada buna yeni iller eklenerek devam edecek" dedi.

"13,5 milyona yakın sayıda aşıyı sahaya gönderdik"

Şap hastalığına karşı sahadaki çalışmaları anlatan Bakan Yardımcısı Gümen, "13,5 milyona yakın sayıda aşıyı sahaya gönderdik. Yarın da bir dolumumuz var. Her dolumdan sonra aşıyı sahaya gönderip iller yüzde 85'in üzerine çıktıkça ve hastalık mihrakları söndükçe daha rahat hareket edeceğiz" diye konuştu.

Orman yangını kontrol altında

Amasya'nın merkez ilçesine bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası'nda çıkan orman yangınında 35 hektarlık alan etkilendiğini hatırlatan Gümen, "Orman yangını kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 35 hektar alan etkilenmiş durumda" şeklinde konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da, Bakan Yardımcısı Gümen'e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. - AMASYA