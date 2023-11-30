Şanlıurfa'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve bunlara ait teçhizat ele geçirildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek'te silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve bunlara ait teçhizat ele geçirildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan istihbarı çalışmalar sonucu ilçe kırsalında 13 eve operasyon düzenlendi. Bu evlerde yapılan aramalarda, 1 adet G-1 Piyade Tüfeği, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler, 8 adet tabanca, 13 tabanca şarjörü ve çok sayıda mermi, 4 adat ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hücum yeleği ile bir miktar kubar esrar ele geçirilirken, bu operasyonda 24 şüphelide gözaltına alındı.