Şanlıurfa'da FETÖ üyesi aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan hükümlünün saklandığı adres tespit edildi ve zanlı yakalandı.