Şanlıurfa'da FETÖ üyesi aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan hükümlünün saklandığı adres tespit edildi ve zanlı yakalandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'nin Yolgider Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.
Belirlenen adreste yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.