Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bakan yardımcıları, Türkiye'nin yerli ve milli arabası Togg ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Togg ile TBMM'ye geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Togg ile geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Bakan yardımcıları ayrı ayrı Türkiye'nin yerli ve milli arabası Togg ile TBMM'ye geldiler. - ANKARA