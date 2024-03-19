Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri'ye Geliyor

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; Cuma günü Kayseri'ye gelerek sanayici ve işadamları ile görüşecek.

22 Mart Cuma günü Kayseri'ye gelecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bir dizi programlar gerçekleştirecek. Programlar çerçevesinde sanayici ve işadamlarıyla da bir araya gelecek olan Bakan Kacır, daha sonra iftar programına katılacak.

Programların tamamlanmasıyla Bakan Kacır şehirden ayrılacak. - KAYSERİ