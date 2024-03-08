Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Neye ihtiyacımız varsa yerli ve milli olarak geliştirmenin, üretmenin gayreti içerisindeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tam bağımsız Türkiye yolunda olduklarını belirterek, "Neye ihtiyacımız varsa yerli ve milli olarak geliştirmenin, üretmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

Kacır, Bulancak ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti aday tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulaşım, eğitim ve sağlık olmak üzere her alanda Türkiye'ye asırlık projeler kazandırdığını söyledi.

Giresun'un da bir üretim şehrine dönüştüğünü ifade eden Kacır, 1. ve 2. organize sanayi bölgelerinde 5 binden fazla emekçinin alın teri döktüğünü aktardı.

Kacır, Giresun'a son dönemde bir Teknopark kazandırdıklarına işaret ederek, "İstedik ki Giresun'un evlatları Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda daha etkin bir rol ve sorumluluk üstlensinler. Tam bağımsız Türkiye yolundayız. Neye ihtiyacımız varsa yerli ve milli olarak geliştirmenin, üretmenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Akıncı, ANKA, Aksungur, ATAK, Gökbey ve KAAN projelerinin önemine dikkati çeken Kacır, milletin önünde hiç kimsenin duramayacağını belirtti.

Kacır, Giresun'un evlatlarının gelecek dönemde araştırma geliştirme yatırımlarıyla, bilim ve teknoloji alanındaki gayretleriyle milli teknoloji hamlesi yolculuğunda çok daha güçlü rol oynayacaklarının altını çizerek, Teknopark'ı büyüteceklerini, Giresun'a bilim merkezi kazandıracaklarını da kaydetti.

Bakan Kacır, AK Parti'nin Bulancak Belediye Başkan adayı Emrullah Guguk ile belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi adaylarına destek istedi.