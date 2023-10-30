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Sakarya'da Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticaretine Yönelik Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi.