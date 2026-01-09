Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Özellikle tütün bağımlılığı, sigara alışkanlıkları, internet bağımlılığı, hareket kısıtlılığı, beslenme bozukluklarını düzelterek sağlıklı bir toplum oluşturmamız lazım. Teşkilatımız olarak, bu davanın insanları olarak hep beraber bu konuda çaba harcayacağız." dedi.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Balıkesir'in Kuvayımilliye'nin ruhunu taşıyan, aynı zamanda da Marmara ve Ege bölgelerini birleştiren, ekonomisi, çalışkanlığı ve üretimiyle ülkenin ekonomisinde önemli yer tutan bir şehir olduğunu belirtti.

Memişoğlu, kente büyük sağlık hizmetleri verdiklerini anımsatarak, 2003'ten beri Balıkesir'e 96 sağlık tesisi yapıldığını, daha iyi hizmet vermek için burada olduklarını ifade etti.

Kentteki tüm hastane inşaatlarını en kısa zamanda bitirip insanların hizmetine sunacaklarını belirten Memişoğlu, "Bunun yanında Bandırma'da da inşallah 350 yatak üzerinde bir hastaneyi projelendirip inşaatına önümüzdeki sene başında başlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, sahaya gelerek şehrin sorunlarını çözmek, vatandaşların sorularını cevaplandırmak için çaba harcayacaklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile ortaya çıktık. Bu şu demek esasında Türkiye artık, kendi gücüyle, kendi insanıyla, kendi üretimiyle tam bağımsızlık yolunda gece gündüz çalışarak inşallah bunu gerçekleştirecek. Baktığınız zaman etrafımızda maalesef çatışmaların olduğu, sorunların olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Onun için bir olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz. Üretmeliyiz, kuvvetli olmalıyız. Bunun için de gece gündüz çalışmalıyız, gece gündüz üretmeliyiz. Farklılıklarımızı birleştirip güçlü hale getirmemiz lazım.

Bu topraklar, bu medeniyetin kanıyla, canıyla elde ettiği vatan toprağı. Onun için buralar esasında dünyaya barış, huzur getirmiş medeniyetlerin merkezi. Biz de bu medeniyetin temsilcileri olarak halen daha dünyada barışı temsil eden, ezilmişleri, haksızlığa uğramışların ümidi olan bir medeniyetiz, bir ülkeyiz. Onun için bununla ilgili de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Dostluğun, kardeşliğin, barışın, huzurun daha iyi olduğu bir dünyaya hep beraber ulaşacağız. Bunun çabası içindeyiz."

Memişoğlu, Türkiye'nin birliği ve dirliği için çaba harcadıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada sağlık hizmetlerinin sunumuyla alakalı daha iyi olması için uğraşırken aynı zamanda sağlıklı bir toplum olması için de hep beraber çalışmamız lazım. Onu hep ifade ediyorum. Özellikle tütün bağımlılığı, sigara alışkanlıkları, internet bağımlılığı, hareket kısıtlılığı, beslenme bozukluklarını düzelterek sağlıklı bir toplum oluşturmamız lazım. Teşkilatımız olarak, bu davanın insanları olarak hep beraber bu konuda çaba harcayacağız. Ben emekleriniz için, bu davaya gönül vermiş her bir ferde minnetlerimi arz ederek, sizlerin sorularını istişare ederek çözmeye çalışacağız."