Sağlık Bakanı Koca, Konya'da açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güçlü irade ve istikrar anlamında Türkiye Yüzyılı'nın, 'Dünyada ben de varım.' denilen bir dönemeçte, tercihinizi Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yana yapacağınızdan endişe etmiyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güçlü irade ve istikrar anlamında Türkiye Yüzyılı'nın, 'Dünyada ben de varım.' denilen bir dönemeçte, tercihinizi Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yana yapacağınızdan endişe etmiyorum." dedi.

Koca, açılış ve çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'nın Kulu ilçesinde, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye önünde düzenlenen Kulu Atıksu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Koca, ilçenin yatırım ve sorunlarıyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Tarımsal sulama ve içme suyu yatırımlarının sürdüğünü anlatan Koca, "Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin'de tarımsal sulama sorunu çözülecek. Konya'da çözüldüğü gibi burada da çözülüyor. Yani Konya ile birlikte çözülüyor. Endişeniz olmasın. 'Yarın ne yapacakları belli olmaz.' diye bakmayın. Bu topraklara yapacaklarımız, boynumuzun borcu. Bu toprakların bir parçasıyım ve buranın bir evladıyım." diye konuştu.

"Tercih, bugünü ve yarını birlikte düşünmek arasında olacak"

Koca, Türkiye'nin bugüne kadar birçok problemini çözdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sorunun farkındayız. Tankını, İHA'sını, SİHA'sını ve savaş uçağını yapan ülke, ekonomisini de çözer, eğitimini de çözer. Bundan emin olalım. Dolayısıyla biz şunu hedeflemeliyiz; elbette savunma ve benzeri sorunlarımızı çözmek durumundayız ama vatandaşımızın da günübirlik ihtiyacını, satın alma gücünü, refah seviyesini azaltarak bunu yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu sorunların yer yer küresel ve dönemsel birtakım sorunlar olduğunu da biliyoruz. Bunları çözen, bunu da çözer."

Türkiye'nin önünde kritik bir dönemeç olduğunu belirten Koca, "Bu dönem, Türkiye'ye inanmakla inanmamak arasında bir dönemdir. Tercih küçük düşünmekle büyük düşünmek arasında bir tercih. Tercih, bugünü ve yarını birlikte düşünmek arasında olacak. Dolayısıyla bugüne kadar Cumhurbaşkanı'mıza ehliyeti verdiniz, iradeyi teslim ettiniz ve Cumhurbaşkanı'mızı seçtiniz. Bundan sonraki süreçte de özellikle güçlü irade ve istikrar anlamında Türkiye Yüzyılı'nın, 'Dünyada ben de varım.' denilen bir dönemeçte, tercihinizi Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yana yapacağınızdan endişe etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilçeye kazandırılan yatırımların açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ile çok sayıda vatandaş katıldı.