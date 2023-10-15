Saadet Partisi Özgür Filistin Mitingi düzenledi

Saadet Partisi tarafından organize edilen 'Özgür Filistin Mitingi' Maltepe Etkinlik Alanı'nda başladı. Binlerce kişi Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alana akın etti. Miting, sanatçıların performansları ve video gösterimleriyle devam etti. Katılımcılar Filistin'e destek sloganlarıyla birlikte mitinge katılan siyasi liderlerin konuşmalarını bekliyor.

Hami YEŞİLYURT / SAADET Partisi tarafından organize edilen 'Özgür Filistin Mitingi' Maltepe Etkinlik Alanı'nda başladı.

Saadet Partisi 'nin oganize ettiği Özgür Filistin Mitingi Maltepe Etkinlik Alanı'nda başladı. Miting için binlerce kişi, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı doldurdu. Sanatçıların sahnede okuduğu şiir ve şarkılarla başlayan organizasyon, Filistin'de yaşananlara dair video gösterimleriyle devam etti. Katılımcılar, "Özgür Kudüs", "Filistin'e selam, direnişe devam" sloganları ve tekbirlerle Filistin' destek verdi. Mitinge, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu, Gazze Hükümet Temsilcisi Kamal Aboun, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkinlik mesajı sahnede bulunan ekranda yayınlandı. Etkinlik konuşmalarla devam edecek.