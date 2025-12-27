Haberler

SP Genel Başkanı Arıkan: Türkiye kalkınma planımızda Konya'ya özel önem verdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'da genetik araştırma ve geliştirme merkezi kuracaklarını, bu merkezi sağlık, tarım ve biyoteknoloji sanayisine katkı sunmak amacıyla hayata geçireceklerini açıkladı. Arıkan, yerli üretimle dışa bağımlılığı azaltacak projeler geliştireceklerini vurguladı.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Ağır sanayi hamlemizi 1977'de nasıl Konya'dan başlattıysak, Türkiye kalkınma planımızda da Konya'ya özel önem verdik. Konya'da genetik araştırma ve geliştirme merkezi kuracağız. Bu merkez hem sağlık hem tarım hem de biyoteknoloji sanayisine stratejik katkılar sunacak. Yerli teknoloji ve protokoller geliştirerek ithalatçı değil, geliştiren bir ülke konumuna erişmemize öncülük edeceğiz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'da sanayici ve iş adamlarıyla bir otelde bir araya geldi. Burada iş adamlarına seslenen Arıkan, "Ağır sanayi hamlemizi 1977'de Konya'dan nasıl başlattıysak, Türkiye kalkınma planımızda da Konya'ya özel önem verdik. Konya'da genetik araştırma ve geliştirme merkezi kuracağız. Bu merkez hem sağlık hem tarım, hem de biyoteknoloji sanayisine stratejik katkılar sunacak. Yerli teknoloji ve protokoller geliştirerek ithalatçı değil, geliştiren bir ülke konumuna erişmemize öncülük edeceğiz. Tıbbi görüntüleme ve tıbbi analiz cihazlar sanayii kuracağız. Kurulacak olan bu sanayi tesisi ile inşallah büyük çoğunluğu hala ithal edilen medikal cihazları Konya'da üreteceğiz. Böylece MR, tomografi, ultrason ve kan tahlil cihazları gibi cihazlar yerli olarak burada üretilecek" dedi.

'DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTACAĞIZ'

Gübre ve yem bileşikleri sanayisini Konya'da kuracaklarını aktaran Arıkan, şöyle devam etti:

"Kuracağımız yerli üretim tesisleriyle dışa bağımlılığı azaltacağız, maliyetleri düşüren, sürdürülebilir ve istikrarlı bir üretim altyapısı oluşturacağız. Tarımsal KİT'ler kuracağız. Üreticiden doğrudan alım, işleme ve dağıtım süreçlerini kamu eliyle yürüteceğiz. Aracı zincirleri ortadan kaldıracağız, bu yapı sayesinde üretici değerinde kazanacak, tüketici uygun ve istikrarlı fiyatlara erişecek. Tarım ilaçları molekül ve bileşikleri sanayii kuracağız. Pestisit, herbisit ve fungisitlerin etken maddeleri yerli imkanlarla üretimler yapılacak, çiftçiye düşük maliyetli ve etkili bitki sağlığı çözümleri sunacağız. İthalata bağımlı hammadde yapısı sona erdirilerek tarımsal ilaç maliyetleri düşürülecek ve sürdürülebilir üretim güvence verecek bir mekanizmayı Konya'mıza vereceğiz. Ata tohumu üretim ve dağıtım merkezini Konya'da kuracağız. Anadolu'ya özgü, yerli ve iklime dayanıklı ata tohumları bilimsel yöntemlerle geliştirilerek verimliliği artırılacak ve koruma altına alacağız. Hibrit ve GDO'lu tohumlara bağımlılığı azaltmak amacıyla bu tohumlar çoğaltacağız ve çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Bu projelerle Konya'mızda doğrudan ve dolaylı olarak 221 bin 400 kişilik bir istihdam oluşturacağız."

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/Konya,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Sercan Yaşar, itirafçı olduğu iddialarını yalanladı

Ünlülerin torbacısı, günler sonra açıkladı! Tahliye nedeni başkaymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti