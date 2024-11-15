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Saadet Partisi'nden AK Parti'ye Ceyhan Petrol Boru Hattı Yanıtı

Saadet Partisi'nden AK Parti'ye Ceyhan Petrol Boru Hattı Yanıtı
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Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Ceyhan Petrol Boru Hattı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Kaya, boru hattının işletmesini üstlendiklerini ancak içinden geçen petrol üzerinde tasarruf haklarının olmadığını eleştirdi.

SAADET Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerine yapılan tartışmalar sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarına cevap verdi.

Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, 'Türkiye, boru hattının işletmesinden sorumludur; ancak içinden geçen petrol üzerinde herhangi bir tasarruf hakkına sahip değildir. Türkiye bu hattan geçen petrollerle alakalı bir dahlimiz söz konusu değil. Biz Türkiye olarak bu boru hattının işletmesiyle mükellefiz. Yani içinden geçen petrolle bizim bir dahlimiz söz konusu değil. ve nihayetinde buradan elde edilen gelir de varil başına 1 dolar 27 cent civarında. Günlük 700 bin varil olduğunu bir defa daha ifade etmek istiyorum' açıklamalarına ilişkin, "Ceyhan Petrol Boru Hattı'nı biz işletiyoruz ama biz petrol göndermiyoruz demek; Rize'deki AK Parti'li arkadaşların Burger King'i açıp ama biz orada yemek yemiyoruz demesiyle eşdeğerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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