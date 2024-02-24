Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milli Görüş belediyeciliği milletin itibarını yükseltmek için belli makamlara talibiz

Güncelleme:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Milli Görüş belediyeciliğinin diğer belediyeciliklerden farklı olduğunu ve milletin itibarını yükseltmek için belli makamlara talip olduklarını belirtti. Ayrıca, kadınların toplantılara katılımının önemine vurgu yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milli Görüş belediyeciliği diğer bütün belediyeciliklerden farklıdır. Biz itibar görmek için değil, milletin itibarını yükseltmek için belli makamlara talibiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Konya'daki bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, bu tür toplantılara kadınların katılımının önemli olduğunu ifade ederek, "Hanım kardeşlerimizin gelişine hep önem veriyorum. Toplantılarımızda hanım kardeşlerimiz, yüzde 25 civarında bir yer işgal ediyor. İnşallah bundan sonra salonların en az yarısını doldururlar." diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine de değinen Karamollaoğlu, "Milli Görüş belediyeciliği, diğer bütün belediyeciliklerden farklıdır. Biz itibar görmek için değil, milletin itibarını yükseltmek için belli makamlara talibiz. Özellikle belediye başkanlarımız bambaşka bir anlayışa sahip olmak zorunda. Bu zamana kadar hiç israf etmedik, belediyenin imkanlarını kimseye peşkeş çekmedik. Milli Görüş belediyeciliği ne manaya gelir, bunu birçok il ve ilçemizde göstereceğiz." dedi.

Toplantıda Saadet Partisinin Konya Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Saadet Partisinin Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulkadir Karaduman olarak açıklandı.

Kaynak: AA / Politika

Temel Karamollaoğlu Konya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Berat gecesi mesajları 2024: Berat kandili resimli, ayetli, hadisli mesajlar! Facebook, Instagram, WhatsApp hayırlı kandiller mesajları Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title