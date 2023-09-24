Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zelenski'nin barış formülünü eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) programlarına katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin barış formülünün gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Zelenski'nin para, silah ve ilgi isteyerek dünyayı dolaştığını belirten Lavrov, "Para, silah ve ilgi isteyerek dünyayı dolaşıyor. Bu bizim kurallarımızda yok. Bizi çıplak gerçekler yönlendiriyor. Ukrayna Devlet Başkanı ve onu Washington, Londra ve Brüksel'de yönlendiren herkes oybirliğiyle barış için Zelenski formülü dışında başka bir temel olmadığını söylüyor. Bu formül farklı şekillerde tanımlanabilir, ancak gerçekleştirilemez. Bunu herkes biliyor. Aynı zamanda, müzakereler için tek temelin bu olduğunu ve genel olarak Rusya'nın savaş alanında yenilmesi gerektiğini söylüyorlar" dedi.

GUTERRES'E ÇOCUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALARINI SORDUM, CEVAP GELMEDİ

Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna'da 'kaçırılan çocuklar' hakkında yaptığı açıklamaları da değerlendirdi. Lavrov, Guterres'e bu açıklamalarını hangi gerçeklere dayandırdığını sorduğunu belirtti. Lavrov, "Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'nde söylediklerini duyduğumuzda, daha sonra kendisiyle yapılan görüşmeler sırasında, diğer soruların yanı sıra, bu tür açıklamaları hangi gerçeklere dayanarak yaptığını sordum, çünkü hiçbir referans verilmedi. Henüz cevabını duymadım. Bu ciddi bir mesele" ifadelerini kullandı.

TAHIL ANLAŞMASINDA RUSYA'NIN TALEPLERİ KARŞILANMADI

Lavrov, Tahıl Anlaşmasına yönelik yaptığı açıklamada ise anlaşmanın iki kısımdan oluştuğunu, Ukrayna kısmının yerine getirildiğini ancak Rusya kısmının yerine getirilmediğini söyledi. Lavrov, "Karadeniz Girişimi iki bölümden oluşuyordu. Bu, müzakereler sonucunda ortaya çıkan bir paketti. Tarafların tüm çıkarlarını ve diğer katılımcıların çıkarlarını yansıtıyordu. Ancak paketin Ukrayna kısmı oldukça etkili ve hızlı bir şekilde uygulanırken, Rusya kısmı hiç uygulanmadı. Aynı zamanda, birkaç kez denizcilerimizin tahıl gemilerinin güvenli geçişi için açtıkları Karadeniz'deki bu koridorlar, Rus gemilerine saldırmak üzere İHA'ları fırlatmak için kullanıldı. Birkaç kez uyardık. Ama durdurulmadı. Ancak bu anlaşmadan ayrılmamızın ve anlaşmanın sona ermesinin ana nedeni, bize vaat edilen her şeyin bir aldatmaca olduğunun ortaya çıkmasıdır" dedi.