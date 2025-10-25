Rusya, ABD ve Ukrayna'dan Diplomatik Çözüm Umudu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın savaşın sona erdirilmesi konusunda diplomatik bir çözüme oldukça yakın olduğuna ifade etti. Dmitriev ayrıca Putin ile Trump muhtemelen ileri bir tarihte görüşeceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, ABD'li yetkililerle görüşmek üzere Washington'a geldi. Dmitriev, ABD'li yayın kuruluşu CNN International kanalında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump ile Putin arasındaki yapılması beklenen görüşmenin, Trump'ın söylediği gibi iptal edilmediğini, iki liderin büyük ihtimalle ileri bir tarihte görüşeceğini ifade etti. Dmitriev, " Rusya, ABD ve Ukrayna'nın diplomatik bir çözüme oldukça yakın olduğuna inanıyorum" dedi. Dmitriev, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin meselenin savaş hatları olduğunu kabul etmesi büyük bir hamle. Biliyorsunuz, önceki tutumu Rusya'nın tamamen Ukrayna'dan çıkması gerektiği yönündeydi. Bu yüzden aslında üzerinde çalışılabilecek diplomatik bir çözüme oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Washington yönetiminin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yönelik yeni yaptırımlarına değinen Dmitriev, bu hamleye rağmen Rusya ile ABD arasındaki diyaloğun devam edeceğini söyledi. ABD'nin petrol yaptırımlarının ters tepebileceğini belirten Dmitriev, "Bunlar yalnızca Amerikan akaryakıt istasyonlarında benzinin daha pahalı olmasına yol açacak" dedi.

ABD'li haber sitesi Axios, Dmitriev'in bugün Miami'de Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşeceğini aktardı. Rus devlet haber ajansı TASS ise Dmitriev'in adı açıklanmayan başka kişilerle de görüşeceğini söylediğini belirtti. - WASHINGTON