Rubio ve Barzani'den Enerji ve Azınlık Hakları Üzerine Görüşme

Rubio ve Barzani'den Enerji ve Azınlık Hakları Üzerine Görüşme
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesut Barzani ile Washington'da enerji iş birliği, ticaret ve azınlık hakları konularını görüştü. Görüşmede, doğal gaz projeleri ve bölgesel istikrar vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmede enerji iş birliği, ticaret ve etnik-dini azınlıkların korunması gibi başlıklar öne çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Mayıs tarihinde Washington D.C.'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD ile Irak Kürdistan Bölgesi arasındaki ikili ilişkiler, enerji yatırımları ve bölgesel istikrar konuları masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'un aktardığı bilgilere göre, iki lider özellikle doğal gaz üretimi, ticaretin derinleştirilmesi ve yatırım fırsatları üzerinde durdu.

Doğal gaz üretiminde ABD şirketleriyle iş birliği

Dışişleri Bakanı Rubio, Irak'ın enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak olan doğal gaz projeleri konusunda ABD şirketleriyle yapılan anlaşmaların sonuçlandırılmasından dolayı Başbakan Barzani'yi tebrik etti. Görüşmede, bu adımların Irak Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasına ve bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Azınlık hakları ve bölgesel istikrar gündemdeydi

Görüşmede ayrıca, Irak ve Suriye'deki dini ve etnik azınlıkların haklarının korunması konusu ele alındı. Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin bu alandaki hassasiyetini yineleyerek, azınlık grupların güvenliğinin korunmasının bölgesel barış ve insan hakları açısından önemine dikkat çekti.

ABD'den IKR'ye destek vurgusu

Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Irak ile olan ilişkilerinde güçlü ve dirençli bir Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) rolünü kilit bir unsur olarak gördüğünü belirtti. Rubio, Washington yönetiminin, IKBY'nin siyasi ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi konusunda kararlı desteğini sürdüreceğini ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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