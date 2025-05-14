Prof. Dr. Beriş: "( Pkk'nın feshi) Türkiye kendine has yeni bir model ortaya koydu"

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş:

"Uluslararası arenada Türkiye'nin etkinliği giderek artıyor"

"Terör kaynaklarının kurutulması açısından çok etkili bir takım tedbirler hayata geçirildi"

ADANA - Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, terörle mücadele konusunda dünyada farklı yöntemler olduğunun altını çizerek, " Pkk'nın faaliyetini sonlandırmasında Türkiye tamamen özgün ve kendine has yeni bir model ortaya koydu" dedi.

Terör örgütü Pkk, 5-7 Mayıs tarihlerindeki kongresinin ardından kendini feshettiğini açıklayarak silahlı mücadeleye de son verdiğini ilan etti. Pkk'nın silah bırakmasının ardından 'Terörsüz Türkiye' için büyük bir adım atılmış olduğu belirtildi. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise terör örgütü Pkk'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

" Pkk'nın silah bırakmaktan başka çaresi kalmamıştı"

Pkk'nın çok kritik bir açıklama yaptığını kaydeden Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, "Bu süreç, Türkiye'yi derinden etkileyecek. Türkiye, çok uzun süredir terörle mücadele konusunda etkin yöntemler uyguluyor. Terör örgütünün hem kırsal alanda hem de şehir içi yapılanmasında hareket kabiliyeti daraltıldı. Pkk'nın bu noktadan sonra silah bırakmaktan başka çaresi kalmamıştı. Kırsal alanlarda İHA ve SİHA gibi araçların kullanılmasıyla PKK terör örgütü artık eylem yapamaz hale geldi ve bu potansiyeli ortadan kalktı. Yeni şehir yapılanması üzerinde sürdürülen takibat ve operasyonlar aracılığıyla örgüt artık eylem yapamıyor, ayrıca yeni militan kazandıramaz hale geldi. Örgütün insan gücü kaynakları da kurutulmuş oldu. Bu noktada örgütün tek dayandığı unsur, Suriye'de ortaya çıkan PYD ve YPG yapılanmasıydı. PKK, Irak'ta ve Türkiye'deki aktif gücünü Suriye'ye kaydırarak özerk bir bölge inşa etmek istedi. Militanlarını bu bölgede mobilize ve motive etmek istedi. Ancak diğer taraftan, Suriye'deki son gelişmeler PKK'nın elini kolunu bağladı. Türkiye, çok uzun zamandır terör konusunda aktif bir mücadele yöntemi uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hem güvenlik hem de demokratikleşme bakımından ve terör kaynaklarının kurutulması açısından çok etkili bir takım tedbirler hayata geçirildi" diye konuştu.

"Türkiye kendine has yeni bir model ortaya koydu"

Terörle mücadele konusunda dünyada farklı yöntemler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Beriş, "Bunlardan biri, devletler ve terör örgütleri arasında müzakere ve pazarlıkların yürütülmesidir. Türkiye bu yönteme başvurmadı; hiçbir şekilde müzakere ve pazarlık içermiyor. Devlet Bahçeli, silahların bırakılması yönünde bir çağrı yaptı. Devletin de bu açıklamaları desteklemesi sonrasında PKK bir bakıma silah bırakmak zorunda kaldı. Başka bir yöntem de terör örgütüyle tamamen şiddet ve zor kullanarak mücadele edilmesidir. Türkiye bu yönteme de başvurmadı. Türkiye, terör örgütlerinin faaliyetlerinin sonlandırılmasında tamamen özgün ve kendine has yeni bir model ortaya koydu. Son dönemde uluslararası arenada Türkiye'nin etkinliği giderek artıyor. Türkiye Afrika, Asya'nın belli bölgeleri, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve hatta Güney Amerika gibi pek çok yerde sözü daha fazla dinlenilen, daha itibarlı bir devlet haline geliyor. Dünyada en fazla dış temsilciliğe sahip ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye, bir taraftan diplomatik temaslar ve çeşitli faaliyetler aracılığıyla etki ve nüfuz alanını genişletiyor; diğer taraftan da savunma alanında kazandığı başarılar ve yeni teknolojik hamlelere girişmesiyle güç ve etki alanı meydana getiriyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin önünün daha da açılacağını öngörebiliyoruz"

Terörün bu zamana kadar Türkiye'nin ayak bağlarından birisi olduğunu anlatan Beriş, daha sonra şunları söyledi:

"PKK'da diğer terör örgütleri gibi adeta bir vesayet aracı olarak kullanıldı. PKK, birçok devlet tarafından Türkiye'nin önünde engel teşkil etmek için kullanıldı. Ama diğer taraftan baktığınızda, PKK'nın sonlanmasıyla birlikte Türkiye'nin önünün daha da açılacağını öngörebiliyoruz. Bizim gördüğümüzü diğer devletler de fark ediyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. Dolayısıyla dengeler söz konusu olduğunda ya da Türkiye ile ilişkiler göz önüne alındığında bu faktörün dikkate alınması bir zorunluluk haline geliyor."

"Doğu Anadolu'nun turist ve ziyaretçi sayısı artacaktır"

Doğu Anadolu'nun Türkiye'nin en güzel bölgelerinden birisi olduğuna da vurgu yapan Beriş, PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte turist ve ziyaretçi sayısının artacağına değinerek, "Doğu Anadolu'nun belki bugüne kadar yeterince kıymeti bilinemedi ve çok fazla tanıtımı yapılamadı. Terörün tamamen sonlanmasıyla birlikte turist ve ziyaretçi sayısı artacaktır. Zaten son 10 yıldır terör örgütünün eylem gücü ve kapasitesinin azalmasıyla birlikte bu bölgede turist çekimi ortaya çıkmaya başladı. Bundan sonra örgütün tamamen feshedilmesiyle birlikte turist sayısının artacağını ve bölge ekonomisinin canlanacağını kolaylıkla tahmin edebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.