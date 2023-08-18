Polonya Sınır Muhafızları, düzensiz göçmenlerin Belarus sınırından geçme girişimlerini gösteren görüntüleri paylaştı

Polonya Sınır Muhafızları, düzensiz göçmenlerin Belarus sınırından geçerek ülkeye girme girişimlerini gösteren görüntüleri paylaştı. Polonya daha önce Wagner güçlerinin Belarus'ta olması ve düzensiz göçmenlerin buradan giderek artan ülkeye girme teşebbüsleri nedeniyle sınırında 10 bin askerin konuşlandıracağını duyurmuştu.

Polonya Sınır Muhafızları, düzensiz göçmenlerin Belarus sınırından geçerek ülkeye girme girişimlerini gösteren görüntüleri paylaştı. Polonya daha önce Wagner güçlerinin Belarus'ta olması ve düzensiz göçmenlerin buradan giderek artan ülkeye girme teşebbüsleri nedeniyle sınırında 10 bin askerin konuşlandıracağını duyurmuştu.

Polonya Sınır Muhafızları, açıklamalarında muhafızların sınırda sürekli devriye gezdiğini ve termal kameralarla bölgenin sıkı bir şekilde takip edildiğini belirtti. Belarus sınırından Polonya'ya sadece 2023 yılında yaklaşık 20 bin illegal geçme girişimi olduğunu vurgulayan sınır muhafızları, düzensiz göçmenlerin bazen 40 kişilik kadar gruplarla saldırı düzenlediğini de ifade etti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, geçen hafta kamu radyosunda sınırı bölgelerini güçlendirmek için 10 bin askerin konuşlandırılacağını duyurmuştu.