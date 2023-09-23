Pazaryeri'de arazi toplulaştırmasına vatandaşlardan 'Hayır' yanıtı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan arazi toplulaştırması kurum yetkililerince yapılan bilgilendirme toplantıları sona ererken, vatandaşlar ilçede ve köylerde arazi toplulaştırma çalışmasına 'Hayır' dedi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan arazi toplulaştırması kurum yetkililerince yapılan bilgilendirme toplantıları sona ererken, vatandaşlar ilçede ve köylerde arazi toplulaştırma çalışmasına "Hayır" dedi.

DSİ yetkileri ilçede 4 mahalle ve 12 köyde yapılacak arazi toplulaştırması hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ederken, Pazaryeri Kültür Merkezinde bu sefer ilçe merkezindeki vatandaşları ve çiftçilere konu hakkında bilgiler verip vatandaşın sorularını yanıtladı. 165 vatandaşın katıldığı toplantıda herkesten "ilçemizde arazi toplulaştırması istemiyoruz" yanıtı alan mahalle muhtarlarının da DSİ 3. Şube Müdürlüğü yetkililerine dilekçe ile başvuru yapıp toplulaştırmaya karşı çıkması üzerine toplantı sona erdi.

DSİ yetkileri vatandaşların itiraz dilekçelerini tutanakla kabul ederken dilekçeleri Bakanlığa ileteceklerini belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Pazaryeri ilçe merkezinde 4 mahalle ve 12 köyde yapılacak arazi toplulaştırması yapılan itirazlar nedeniyle nasıl bir yol alacağı ise bazı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. - BİLECİK