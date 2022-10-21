- Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan siyasi yasak kararına itiraz edecek

İSLAMABAD - Pakistan'ın eski Başbakan Imran Khan, hakkında verilen 5 yıl siyasi yasak kararına cuma günü itiraz edeceğini açıkladı.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu tarafından eski Başbakan Imran Khan'a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirilmişti. Kararın ardından Khan'ın destekçileri sokaklara dökülürken, eski başbakan karara cuma günü itiraz edeceğini duyurdu. Khan yaptığı açıklamasında men kararını önceden bildiğini ve Pakistan Seçim Komisyonu'nun bir mafya olduğunu söyleyerek, "Yaşadığım sürece bu hırsızlarla savaşacağım. Mafya Pakistan'ın en büyük partisini bitirmeye çalışıyor" dedi.

Pakistan'da 10 Nisan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.