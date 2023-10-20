Pakistan Başbakanı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin stratejik önemini vurguladı

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) sınırında olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) sınırında olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Kakar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumçi şehrinde Sincan Üniversitesinde akademisyenler, fakülte üyeleri, araştırmacı ve öğrencilere hitap etti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ziyaretinin Çin ile Pakistan arasındaki kalıcı ilişkilerde bir köşe taşı olduğunu belirten Kakar, İslamabad'ın iki ülke arasında kalkınma, refah ve karşılıklı barış için her koşulda stratejik işbirliği ortaklığına olan bağlılığını yineledi.

Kakar, CPEC'in sınırında olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu bölgenin antik İpek Yolu'nun bir parçası ve tarihi bağlantı merkezi olarak oynadığı tarihi role dikkati çekti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Gilgit-Baltistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara işaret eden Kakar, altyapı geliştirme, ekonomik sinerji, ticaret ve yatırım, tarım, eğitim değişimleri, bilim ve teknoloji ve halklar arasındaki ilişkiler açısından bağlantının artırılması için Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ortaklığı geliştirmek istediğini kaydetti.

Kakar, hitabının ardından Sincan Üniversitesi Başkanı Yap Çiang'dan üniversitenin tarihi hakkında bilgi aldı.

"Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile bağları derinleştirmek istiyoruz" vurgusu

Kakar, Sincan Üniversitesine ziyaretinin ardından, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri Ma Şingrui ile bir araya geldi.

Görüşmede Kakar, Pakistan'ın Çin ile olan dostluğuna vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ilişkinin İslamabad'ın dış politikasının köşe taşı ve bölgesel barış ve kalkınma için önemli olduğunu belirtti.

Kakar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Pakistan arasında bağları derinleştirmenin önemine işaret etti.

Çin, Pakistan'daki iş ve ticaret fırsatlarını keşfetmeye istekli

ÇKP Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri Ma ise Pakistan ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi arasında çeşitli alanlarda bağları derinleştirmek için büyük bir potansiyel olduğuna dikkati çekti.

Ma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Pakistan'da iş ve ticaret fırsatlarını keşfetmeye istekli olduğunu, Khunjerab Sınır Kapısı'ndan halklar arası bağları ve ticari faaliyetleri kolaylaştırmak istediklerini anlattı.

Başbakan Kakar, toplantının ardından Urumçi'deki tarihi Yanghang Camisi'ne giderek cuma namazını kıldı ve cami imamı Abdurekip Tumulniyaz ile görüştü.