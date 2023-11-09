Pakistan Başbakanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve özellikle çocukları öldürmesine tepki göstererek 'Ne yazık ki Peygamber Hazreti Musa'nın takipçileri olduğunu iddia edenler, firavunların yolunu takip ediyor.' dedi.

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve özellikle çocukları öldürmesine tepki göstererek "Ne yazık ki Peygamber Hazreti Musa'nın takipçileri olduğunu iddia edenler, firavunların yolunu takip ediyor." dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Kakar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Liderler Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve özellikle çocukları öldürmesine tepki gösteren Kakar, "Ne yazık ki Peygamber Hazreti Musa'nın takipçileri olduğunu iddia edenler, firavunların yolunu takip ediyor." diye konuştu.

Kakar, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

EİT ülkelerinden Filistin halkının arkasında durmalarını, şiddetin durdurulmasını ve masum Filistin halkına insani koridorun açılmasının teşvik edilmesini talep eden Kakar, "İsrail güçlerinin Gazze'ye aralıksız ve ölümcül hava saldırıları uluslararası kınama gerektiren tiksindirici bir eylem. Bu sorunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kararlarınca ele alınması gerekiyor." dedi.

Kakar, tüm EİT ülkelerinden Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda çaba göstermesini talep ederek İsrail'in, eylemlerinden sorumlu tutulmasını istedi.

"Barışçıl ve müreffeh Afganistan için birlikte çalışılmalı"

Afganistan'ın bölgesel bağlantı konusundaki kritik rolüne işaret eden Kakar, CASA-1000 yüksek gerilimli elektrik hattı, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğal gaz boru hattı ve farklı çalışmaların sadece ekonomik projeler değil, EİT'nin ortak geleceği için stratejik yatırımlar olduğunu söyledi.

Kakar, bu sebeple İslamabad'ın diğer EİT ülkeleriyle barışçıl, müreffeh ve bağlantılı bir Afganistan için birlikte çalışmayı arzuladığını kaydetti.

EİT bölgesinin muazzam potansiyele ve sonsuz kaynaklara rağmen, küresel ticarette sadece yüzde 2, bölge içi ticarette ise yüzde 8'lik bir paya sahip olduğuna işaret eden Kakar, EİT'nin gerçek ticaret potansiyelini kullanamadığını söyledi.

Pakistan'dan ulaştırma projelerinin teşvik edilmesi vurgusu

EİT'nin sadece sözlerden değil eylemlerden, taahhütlerden değil uygulamalardan oluşan bir örgüt haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kakar, "Örgütün amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için kolektif ve gayretli bir şekilde çalışmamız büyük önem taşıyor. Bölgemiz, iyi bir şekilde birbirine bağlanırsa, halklarımız için muazzam ekonomik getiriler ve barış getirileri sağlayabilir." diye konuştu.

Başbakan Kakar, EİT'nin Kırgızistan-Tacikistan-Afganistan-İran (KTAI), İslamabad-Tahran-İstanbul (ITI), Kazakistan-Türkmenistan-İran (KTI) ve diğerleri gibi koridor temelli yaklaşımını destekledi ve entegre ulaştırma projelerinin ticaret ve bağlanabilirliği teşvik etmeye yardımcı olacağını söyledi.