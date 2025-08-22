Özgür Özel: Gazze'de yaşananlara karşı TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz (2)

SİVAS'TA MİTİNGE KATILDI

Divriği ilçe ziyaretinin ardından kara yolu ile kent merkezine geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından 49'uncusu Sivas'ta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, çiftçinin ektiğinin karşılığını alamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı birincisinin peşinden giden, birincisinin partisinden olan 'Çiftçi milletin efendisidir' deyip, yine onu milletin efendisi yapacak olan Ekrem İmamoğlu'ndan başkası değildir. İnşallah hep beraber partimizi iktidara taşıdığımızda Sivas'ın çiftçisinin de, hayvancılıkla uğraşanın da, sanayicisinin de, emeklisinin de, asgari ücretlisinin de, öğrencisinin de esnafının da yüzünü güldüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bu iktidar gibi, Sivas'ı ve Türkiye'yi perişan edenler gibi, onlara sözlerinden dönen değil, onları duyan, dinleyen, anlayan bir çözüm, bir iktidarın sahibi olacak, milletin iktidarının, halkın iktidarının sahibi olacak. Çünkü buradaki sorun, ülkede siyaset öncelik belirlemek için yapılır. Birilerinin önceliği başkaları, bizim önceliğimiz başkaları. Bu meydana sorayım Recep Tayyip Erdoğan sizi seviyor mu? Sevmiyor niye sevmiyor? Çünkü siz çok iyisiniz çok iyi; Recep Tayyip Erdoğan fakiri sevmiyor, zengini seviyor. Şimdi biz fakirsiniz deyince, AK Parti'den bir iki kişi çıkmış bize 'Millete hakaret ediyor, fakir diyor' diyor. Kardeşim, resmi rakam Türkiye'de yoksulluk sınırı 86 bin lira. Bu meydanda 86 bin liradan yüksek maaş alanlar elini kaldırsın. Kalksın çekinme kalkın. Alkışlatacağım Bu meydanda, bu meydanda 86 bin liradan fazla evine maaş giren bile kimse yok. Tayyip Erdoğan bu insanları fakirleştirdi. Yoksulluk sınırının altında çalışana, altında maaş alana, yoksul denir, fakir denir. Bu iktidar geldiğinde orta direk vardı. Memurlar vardı, fakir değildiler. Esnaf fakir değildi, hayvancılıkla uğraşan fakir değildi, köylüler fakir değildi. Ama bugün bu ülkede emekliler 16 bin 800 lira alıyor. En düşük emekli maaşı 16 bin lira alan var. El kaldırsın göreyim. Bak meydana bak. Bak 16 bin lira alıyor bu insanlar. Asgari ücret 22 bin lira. 22 bin lira ve altında maaş alanlara el kaldırsın gelsin. Bak meydana. Memur maaşı en düşük 47 bin lira. Bugün yoksulluk sınırı 86 bin lira, memur 47 bin lira maaş alıyor. O yüzden bugün artık memurlar fakirdir. Asgari ücretliler fakirdir, 86 milyonun altında maaş alan herkes fakirdir. Bizi bu hale bu iktidar getirdi. Ama o zengin firmaların vergi borçlarını bir gecede siler."

'BÜTÜN AVRUPADAN DAHA FAZLA İŞSİZ BİZDE VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunduğunu belirten Özel, "Bu meydan, Sivas kararını vermiş. Kimin gideceği de belli. Kimin geleceği de belli. Ant olsun ki AK Parti'nin iktidarı bitiyor. Gidiyorsunuz ve bakan evlatlarının dönemi kapanıyor, vatan evlatlarının dönemi başlıyor. Ekonomide bir de bir de şöyle bir yalan var. Çok söylenen, çok tekrarlanan ve insanları kandırmaya çalışan bir yalan. Çünkü Sivas'ın dünyanın dört bir yanında hemşerileri var. Biliyorsunuz bunu en yakından bilenler burada. Diyorlar ki Türkiye'de ekonomi kötü ama dünyada da kötü. Enflasyon var ama dünyada da var. Vallahi de yalan. Billahi de yalan. Burada söylüyorum. Avrupa'nın en yoksul ülkesiyiz. 38 OECD ülkesi arasında genel enflasyonda birinciyiz. Gıda enflasyonunda birinciyiz. Avrupa'da ortalama yıllık enflasyon yüzde 2. Türkiye'de yüzde 33, 27 Avrupa Birliği ülkesinde toplam işsiz sayısı 13 milyon, Türkiye'de tek başına 13,5 milyon. Yani bütün Avrupa'dan daha fazla işsiz bizde var. O yüzden Türkiye'de kriz var, ama dünyada da var diyenlere inanmayın. Aksine Akdeniz ülkeleri son 2 yılı çok iyi geçirdiler. Güçlendiler ama Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler maalesef bizi perişan ettiler. Türkiye'de en zengin yüzde 20 toplamın yüzde 90'ını alıyor. Ama geri kalan yüzde 80 bu meydan. Emeklisiyle, emekçisiyle, çiftçisiyle, hayvancısıyla, esnafıyla bu meydan yüzde 80 ama Türkiye'deki toplam servetin sadece yüzde 10'unu alıyor. İşte bütün mesele buradadır. İşte bütün mesele önceliğin kimde olacağındadır. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu memlekette yoksulluğu bitirmek için, gelir adaletsizliğini bitirmek için, enflasyonu bitirmek için, faizleri düşürmek için bu iktidarı değiştirmeye, bu ülkenin kaderine, Sivas'ın kaderine müdahale etmeye geliyoruz. Buradan haykırıyoruz. Memur kurtulmadan, işçi kurtulmaz. Emekli kurtulmadan, esnaf kurtulmaz. Polis kurtulmadan, öğrenci kurtulmaz. Hemşire kurtulmadan hatta kurtulmadan, doktor kurtulmaz. Astsubay kurtulmadan, hayvancılıkla uğraşan kurtulmaz. Çünkü kurtuluş yok, tek başına. ya hep beraber, ya hiç birimiz" diye konuştu.

'TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN SORUNU ÇÖZÜLMELİ'

Özel, en kısa zamanda erken seçim çağrısı yaptığını belirterek, "Çok net bir şey söylüyorum. Seçim gecesi olacak ya seçim gecesini bekliyor musunuz? Seçim geçirdiğinde bu iktidar gidince bu idealin her fırsatta karşısına polisi diktiği, gaz sıktırdığı, zulmettiği, gençlerle kahraman Türk polisi omuz omuza halay çekerek kutlayacak o geceyi. Milletin artık gücü kalmadı. Asgari ücrete mutlaka ağır zam yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olmalıdır. Çiftçilere kanunda yazan destekler verilmeli. Memurlara hak ettiği zam verilmeli atanmayan öğretmenler atanmalı, staj, çıraklık mağdurları, emeklilikte adalet bekleyenlerin sesleri duyulmalı, artık toplumun tüm kesimlerinin sorunları çözülmelidir. Bunların hiçbirini bu iktidar yapamaz, yapmayacak. Bu iktidar gönderilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi gelmeli. Bu söylediklerimin hepsini yapmalıdır. Hepsini biz yapacağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEKTEKİ İKTİDARINA DARBE VAR'

Türkiye'nin umudunun kardeşlik, birlik ve beraberlikte olduğunu vurgulayan Özel bu yüzden tüm demokratların bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin yapılacak ilk seçiminde gelecek cumhurbaşkanına darbe yapıldığını iddia eden Özel, şöyle dedi:

"Niye bu haldeyiz? Çünkü ne mahkemede adalet var, ne kelime adaleti var. Ne sosyal adalet var, sadece ve sadece dosya yoksa Türkiye'nin gelecekte ilk seçimde iktidarı değiştirme umuduna darbe var. Türkiye'nin gelecekteki iktidarına darbe var. Türkiye'nin gelecek cumhurbaşkanına milletimiz takdir ederse Ekrem İmamoğlu'na darbe var. Bunun dışında bu iktidarın meşgul olduğu hiçbir şey yok. Tam 156 gün geçti. İddianame olmadan arkadaşlarımız hapiste. Suç belli değil. Yargılama yok, yargısız infaz var. Delil yok, ispat yok, iftira var, tehdit var. ve bundan 156 gün önce Tayyip Erdoğan demişti ki 'Göreceksiniz bir ay içinde, insan içine çıkamayacaklar. Birbirlerinin gözünün içine bakamayacaklar'. Bu sözlerden 30 gün sonra değil, 156 gün sonra Sivas'tayım. ve Sivaslıların gözünün içini gördüm. Bütün Türkiye'nin gözünün içine bakıyorum. ve diyorum ki arkadaşlarımız masumdur. Atılanlar iftiradır. Cesareti olan iddianameyi yapsın. Mahkemeyi TRT'den yayınlayın. Hodri meydan."

'BU İKTİDAR YORULMUŞTUR'

Filistin'e sahip çıkmak için İsrail'e hesap sormak için nasıl mücadele edileceğini kararlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıracaklarını tekrarlayan Özel sözlerini şöyle tamamladı:

"Erdoğan'a sesleniyorum. Sadece mezar yağıyla, kayıkçı kavgası yapmakla olmaz. Bu planın sahibi Amerika'ya karşı durabilmek, Trump'a karşı durabilmek lazım. Kim gibi? Türkiye'nin üçüncü partimizin üçüncü genel başkanı Türkiye'nin Başbakanı 1974'ün Kıbrıs fatihi Karaoğlan gibi, Filistin'e destek olmanın zamanıdır. ve Deniz Geçmiş ve arkadaşlarının Filistin'e sahip çıktığı gibi Filistin'e sahip çıkma zamanıdır. Erdoğan bana diyor ki 'Efendim kimse benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz'. Olmayan şey sorgulanamaz. Sen de Filistin hassasiyeti yok. Trump hassasiyeti var. Trump korkusu var. Allah korkusu yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dış politika da onurlu, dirayetli, kararlı bir politikanın siyasette eşitlikçi politikaların, halktan yana politikaların takipçisi, artık Türkiye'nin koşan, çalışan, enerjisi yüksek, milleti düşünen bir iktidara ihtiyacı var. Türkiye'nin demokrasiye, kardeşliğe, barışa, eşitliğe ihtiyacı var. Bu iktidar yaşlanmıştır. Bu iktidar yorulmuştur. Bu iktidar artık koşmak bir yana geri geri gitmek, ülkeyi geri geri götürmektedir. Millet takdir ederse Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Ekonomiyi de, devleti de bunlardan çok daha iyi yönetecek."

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne DOĞAN/ SİVAS,