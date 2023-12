Haberler ›› Politika ›› Canlı yayında Özgür Özel'i terleten soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?

12 Aralık 2023

Diyarbakır'da yeni yapılan bulvara Şeyh Said isminin verilmesiyle başlayan tartışmalar devam ederken, bir açıklama da CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel katıldığı canlı yayında, "Sizce Şeyh Said hain mi kahraman mı?" sorusuna, "Şeyh Said isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Ama bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş sorunlar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım." yanıtını verdi.