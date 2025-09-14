Özgür Özel'den CHP ve Demokrasi Savunusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne yapılan görevlendirme ve sonrasında yaşananlara yönelik, "CHP, kolay lokma değildir. CHP, herhangi bir parti değildir. CHP, sizin gibi konjonktürün değil tarihin, Milli Mücadele'nin partisidir, Türk milletinin partisidir. Bu yüzden sesimiz milletin sesidir. Hangi adımı atarsanız atın bizden geri adım görmeyeceksiniz." dedi.

Özel, partisince Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, serbest seçimler ve demokrasi için eylemde olduklarını söyledi.

Ankara'nın, kurtuluş destanının yazıldığı topraklar olduğunu belirten Özel, sadece CHP'yi değil, demokrasiyi, Cumhuriyet'i ve çok partili rejimi de savunmak üzere meydanda toplandıklarını dile getirdi.

Özgür Özel, CHP'nin son dönemde içerisinden geçtiği süreçte diğer siyasi partilerden destek gördüklerini ve tüm partilere müteşekkir olduklarını ifade etti.

AK Parti'nin, Türkiye'ye iyi gelmediğini öne süren Özel, "Karşılarında, tarihsel bir tutarlılık içinde iki şeyin renginin olmadığını bilen, annenin gözyaşında renk aramayan, Kürt'ün annesiyle Türk'ün annesini ayırmayan, işçinin alın terinde renk aramayan, Alevisiyle Sünnisiyle, sağcısıyla solcusuyla bütün emekçilerine sahip çıkan, bu ülkenin yarınlarını eşitlikte, adalette gören bir birliktelik var. O yüzden bu kumpasçılara karşı biz kazanacağız, bu meydan kazanacak, Türkiye'nin demokratları kazanacak." diye konuştu.

Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren ve "orta sınıfın" kaybolduğunu savunan Özel, "Ömrü boyunca çalışan emekli öğretmene verdikleri ikramiye, eskiden bir ev alabilmekteyken, şimdi beş emekli öğretmen ikramiyeleri birleştirse, bir evi zor alabilmektedir. 38 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkesi içerisinde hem gıda hem genel enflasyonda Türkiye maalesef birinci sıradadır." ifadesini kullandı.

"İddialar iftiradır, arkadaşlarımız masumdur"

Partisinin belediye başkanlarının haklarındaki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu olmasını eleştiren Özel, "Ankara'nın ve Türkiye'nin gözünün içine bakarak söylüyorum; bu dava siyasidir, iddialar iftiradır, arkadaşlarımız masumdur, yapılan darbedir, geleceğin cumhurbaşkanına, iktidarına darbedir. Direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz." sözlerini sarf etti.

Özel, yargıda çeteleşmenin olduğunu öne sürerek, "Bu çete sadece CHP'ye değil, siyasi partiler sistemine, demokratik hayata, siyasal yaşama, tüm siyasete tehdittir. Bu çetenin tasallut altına aldığı mahkemelerde hakimlerin gözü bağlı değildir. O mahkemeler hukuk ilkelerine göre değil, karşısındakinin yakasındaki rozete göre karar vermektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

CHP olarak çok bedel ödediklerini ve icap ettiğinde ödemeye de devam edeceklerini dile getiren Özel, "Bugün CHP'yi yutan yarın diğer yapıları yutacaktır. Bugün muhalif gazeteciye musallat olan yarın diğer gazetecilere, konuşan sanatçıyı hedef falan tüm sanatçıları, tüm işadamlarını, herkesi hedef alacaktır. Çünkü demokrasi gittiğinde artık geriye onları durduracak hiçbir güç kalmayacaktır." görüşünü paylaştı.

"Ne bir adım geri atarız ne bir kelime eksik konuşuruz"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne yapılan görevlendirmeyi ve sonrasında yaşananları eleştiren Özel, "Biz kimseyi sokağa çağırmadık, biz herkesi babaevine sahip çıkmaya çağırdık. Siz babaevinin önünü kapadınız, Atatürk'ün evlatlarını sokakta bıraktınız." dedi.

CHP'nin babaevine kimsenin el uzatamayacağını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"O uzanan elleri biz değil, babaevinin gerçek sahipleri pişman eder, pişman olursunuz. CHP, kolay lokma değildir. CHP, herhangi bir parti değildir. CHP, sizin gibi konjonktürün değil tarihin, Milli Mücadele'nin partisidir, Türk milletinin partisidir. Bu yüzden sesimiz milletin sesidir. Hangi adımı atarsanız atın bizden geri adım görmeyeceksiniz. Ne bir adım geri atarız, ne bir kelime eksik konuşuruz, ne bir santim eğiliriz."

Özgür Özel, bu akşam 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşacak olan Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı'na başarılar diledi.