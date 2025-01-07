Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
AK Partili Abdullah Güler'den 'Genel af' iddialarına net yanıt

DEM'in ziyaretiyle gündeme geldi! AK Parti'den "genel af" açıklaması
DEM Parti'nin İmralı heyeti, DEVA Partisi'ni ziyaret etti

Heyetin son durağı DEVA oldu! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de

Özgür Özel'den CHP'li belediyelerin SGK borcu için altın hesabı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "SGK borçlarının da altın hesabını yapsın" çağrısına cevap veren CHP lideri Özgür Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada yaptığı hesabı açıkladı. Özel, "SGK'nın 270 ton altın alacağı var. 30 tonu belediyelerin, 240 tonu yandaş şirketlerin" dedi.

AK Parti ile CHP arasında SGK borcu krizi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Işıkhan'a 'silkeleyin' talimatının ardından, SGK'ya borcu olan CHP'li belediyelerin banka hesaplarına haciz konmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "SGK borçlarının da altın hesabını yapsın" çağrısına CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında cevap verdi.

CHP'li belediyelerden çok AK Parti ve MHP'nin SGK'ya borcu olduğuna vurgu yapan Özgür Özel, "Diyor ki; 'Altın hesabı yapıyorlar. Özgür bey altın hesabını çok seviyor. Dönüp bana hesap soruyor.' Aylardır altın hesabını yapıyoruz. Dönüp buralara cevap vermeleri, bu düzleme gelmeleri iyidir." dedi.

Özgür Özel'in yaptığı altın hesabı ise şu şekilde:

"SGK'nın 270 ton altın alacağı var. 30 ton belediyelerden, 240 tonu yandaş şirketlerden.

CHP, AKP, MHP'nin borçları 1 kamyon altın yapıyor. Sayın Erdoğan kamyonun 1/3'ü bizim, 2/3'ü ise senin borcun. 9 kamyonda senin yandaşlarının borcu var. 9 kamyon altını çek SGK'nın önüne 3'te 1 altını vermeyen namussuzdur. Hodri Meydan!"

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisinin 8. olağan il kongresinde "SGK'ya borçları katlanarak artıyor. SSK'yı batırmak parti geleneği, yeni yönetimin de farkı yok. Özel son günlerde altın hesabı yapıyor. SGK'ya olan borçlarının da altın hesabını yapsın" demişti.

Özgür Özel'den CHP'li belediyelerin SGK borcu için altın hesabı
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
img

Ferdi Tayfur'un mezarında hüngür hüngür ağladı
img

Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nden atılabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek

Son Dakika Haberleri

Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne 2025? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm TRT1 HD izle! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı iptal mi, oynanmayacak mı? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildi mi? Fenerbahçe U19'la mı çıkacak (Ziraat Türkiye Kupası)? Ermenistan Azerbaycan'a neden saldırdı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 7 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Eren Elmalı Galatasaray'a mı geliyor? 13 Ocak'ta ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ocak'ta ne açıklayacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.