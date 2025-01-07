Özgür Özel'den CHP'li belediyelerin SGK borcu için altın hesabı

AK Parti ile CHP arasında SGK borcu krizi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Işıkhan'a 'silkeleyin' talimatının ardından, SGK'ya borcu olan CHP'li belediyelerin banka hesaplarına haciz konmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "SGK borçlarının da altın hesabını yapsın" çağrısına CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında cevap verdi.

CHP'li belediyelerden çok AK Parti ve MHP'nin SGK'ya borcu olduğuna vurgu yapan Özgür Özel, "Diyor ki; 'Altın hesabı yapıyorlar. Özgür bey altın hesabını çok seviyor. Dönüp bana hesap soruyor.' Aylardır altın hesabını yapıyoruz. Dönüp buralara cevap vermeleri, bu düzleme gelmeleri iyidir." dedi.

Özgür Özel'in yaptığı altın hesabı ise şu şekilde:

"SGK'nın 270 ton altın alacağı var. 30 ton belediyelerden, 240 tonu yandaş şirketlerden.

CHP, AKP, MHP'nin borçları 1 kamyon altın yapıyor. Sayın Erdoğan kamyonun 1/3'ü bizim, 2/3'ü ise senin borcun. 9 kamyonda senin yandaşlarının borcu var. 9 kamyon altını çek SGK'nın önüne 3'te 1 altını vermeyen namussuzdur. Hodri Meydan!"

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisinin 8. olağan il kongresinde "SGK'ya borçları katlanarak artıyor. SSK'yı batırmak parti geleneği, yeni yönetimin de farkı yok. Özel son günlerde altın hesabı yapıyor. SGK'ya olan borçlarının da altın hesabını yapsın" demişti.