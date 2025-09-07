Özgür Özel, CHP 102'nci Yıl Koşusu'na katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Eymir Gölü'nde düzenlenen CHP 102'nci Yıl Koşusu'na katıldı.

Özgür Özel, Ankara Eymir Gölü'nde düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi 102'nci Yıl Koşusu'na katıldı. Koşuyu tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan tüzük değişikliğinde 4-9 Eylül arasının kuruluş haftası olarak kutlanmasına karar verildiğini hatırlatan Özel, bilimsel, kültürel, sanat ve siyaset olarak yoğun bir hafta geçirdiklerini dile getirdi. Koşunun tamamlanmasının ardından ödül olarak 'İmamoğlu'na özgürlük' temalı tişört verildiğini söyleyen Özel, "Ben de bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Yol boyunca koştuk, finişi de sembolik olarak öndeki beş-altı kişi el ele geçtik ama bugün bu yarışı tamamlayan herkes maratonun birincisi" diye konuştu.

"Diğer koşuyu nasılsa tamamlarız"

Özel, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazeteci tarafından 21 Eylül tarihinde yapılacak olağanüstü kurultayın sorulması üzerine Özel, "Bugün maraton günü, siz yine engelli koşuya getirdiniz. Kadıköy maratonunu 59 dakikada bitirmiştik, yaklaşık 6 tempoyla; 5,9. Burada hesapladılar, benim saat de öyle gösteriyor; 5,55 ile koştuk. Yani 56 dakikada falan bitirmiş oluyoruz koşuyu. Her kilometreyi ortalama 5 dakika olmak üzere 56 dakikada tamamladık koşuyu. Öbür koşuyu nasılsa tamamlarız" dedi. Genel Başkan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerine ise şu cevabı verdi:

"Çok sağ olsun. Keşke bugün basının takip ettiği pikaba koysaydık veya kendisi uzaktan değil, yakından gelse. Öyle 10 kilometre değil, 100 metreyi birlikte koşalım bir bakalım. Öyle uzaktan nasıl görünüyor, yakından nasıl görünüyor bir görsün." - ANKARA