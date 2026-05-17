CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Balıkesir mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız. Bundan sonra seçim gelecek. O seçimde ilk iş vergide adalet gelecek." dedi.

Özel, partisinin, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'i Cumhuriyet yapan, toplumun tamamına sahip çıkan ve kimseyi geride bırakmayan anlayışla Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya geldiklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın görev süresince yaptığı çalışmaları anlatan Özel, Akın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

CHP'nin, bu yasama döneminde TBMM'ye verdiği ilk kanun teklifinin Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesine dair kanun teklifi olduğunu hatırlatan Özel, İstiklal Madalyası'nın Balıkesir'in hakkı olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel, bu yıl ilk dört ayda faize 1,1 trilyon lira ödendiğini, yatırıma ise 242 milyar liranın ayrıldığını belirterek, "Yani yatırıma giden paranın 5 katı faize gidiyor." bilgisini paylaştı.

İktidarı eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 100 liralık vergi toplanıyor. Beklersin ki bunun yüzde 90'ını zenginler ödesin, yüzde 10'u orta gelirlilere düşsün. Oysa Türkiye'de vergilerin yüzde 65'i dünyanın en adaletsiz vergisi olan dolaylı vergilerle toplanıyor. Diğer taraftan bu meydanın çok verdiği bir vergi var. Gelir vergisi. Maaşlardan kesiliyor, daha eline gelmeden. Bu da toplam vergilerin yüzde 23-24'ü. Yaptı sana yüzde 89. Senin 'zenginler ödeyecek' dediğin kurumlar vergisi yüzde 11. Yani esas kazanan esas vergi ödemesi gerekenler yüzde 11, hiç ödememesi ya da çok az vergi ödemesi gerekenler yüzde 89. İşte AK Parti'nin kara düzeni budur. Bu kara düzeni alaşağı edeceğiz. AK Parti'nin kara düzenini değiştireceğiz. Bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız. Bundan sonra seçim gelecek. O seçimde ilk iş vergide adalet gelecek. Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak."

Özel, ülkede adalet olmazsa refahın olmayacağını ifade ederek, "Maalesef her sabah bu ülke iki şeye uyanıyor, zam ve operasyon haberlerine. Bu ülkede 30 yıl önce alınan diplomanın yok sayıldığı, milletin sandıkta verdiği mazbatanın yok sayıldığı, 80-90 yıllık şirketlere bir savcı kararıyla el konulduğu, yargıya güvenin yüzde 18'e düştüğü bir noktadayız. Böyle olunca ülkeye yatırım ve kaynak gelmiyor." diye konuştu.

"Arkadaşlarımız masumdur"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya değinen Özel, "8 ayda bir yalan iddianame yazdılar. Adeta bir iftiraname yazdılar ama içinde iddia ettikleri hiçbir şeyi bulamadılar." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de yıllar önce "Ergenekon" ve "Balyoz" operasyonlarına ilişkin yaptığı konuşmayı anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğinde artık herkes onların kumpas olduğunu ve içeride yatanların vatanseverler olduğunu gördü. O günkü savcı ortada yok ama Mustafa Balbay, Mehmet Haberal dimdik geziyor. O dönemde gözaltına alınan, hapse konan, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dimdik ayakta geziyor. O günün iftiracısı Zekeriya Öz firari oldu, sıçan gibi yurt dışına kaçtı. Buradan bir kez daha söylüyorum, arkadaşlarımız masumdur. Atılan iftiraların hepsinin hesabı bir gün sorulacaktır. Yine biz haklı çıkacağız. Kumpasçılar, itirafçılar eninde sonunda ortaya çıkacak."

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkanıyla, yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla, üyeleriyle, örgütüyle dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür, ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır."

Milletin artık değişim istediğini vurgulayan Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım, millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan, var mısın? Sayın Erdoğan'a hatırlatıyorum. Sandıktan kaçanın kaçacak hiçbir yeri kalmaz. Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır. Biz milletin önüne sandığı istiyoruz, biz milletin kararı vermesini istiyoruz." dedi.

Mitingde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı da konuşma yaptı.