Özgür Özel 'Bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı

CHP'nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 39. Olağan Kurultay nedeniyle ara verdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri yeniden başladı. 73'üncü mitingin adresi olarak ise İstanbul'un Güngören ilçesi seçildi.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde düzenlenen mitingde alanda toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin asgari ücret teklifini açıkladı. Özel, "Hak edilen en az 39, biz bunun altında yokuz" dedi.

"YETMEZ AMA NEFES ALDIRIR"

Özel'in, konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: "Memlekette açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 97 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. Memleket öyle bir açmazda ki, asgari ücret alan için çok az, veren için yüksek. Asgari ücretli bu maaşla geçinemiyor. Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak. Hak edilen en az 39, biz bunun altında yokuz!"