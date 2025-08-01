CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin komisyonda anayasa tartışmaları olmayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin TBMM'de oluşturulacak komisyona ilişkin, "Her şeyin tam mutabakat olmasını isteriz. Olmasa da nitelikli çoğunluk aranacak. Birtakım endişeler yaratılıyor, anayasa tartışmaları gibi. Asla anayasa tartışmaları içinde olmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, partisinin İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle görüşen Özel, daha sonra ilçe esnafına ziyarette bulundu. Özel, Kahramankazan Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Ardından Kahramankazan Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiren Özel, Kahramankazan Merkez Ulu Camisi'nde cuma namazını kıldı. Özel, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan 4-5 yıl önce Kahramankazan'a grup başkanvekili olarak geldiğimizde burayı doğru bir adayla kazanacağımızı söylemiştim. O zaman ben bunu söylediğimde bunun zor olduğunu söylediler, yazdılar. Hatta gülümseyenler oldu. Ama bugün Kahramankazan'da son girdiğimiz yerel seçimde iki oydan bir tanesini almış bir belediye başkanımız var. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz, ilkeli, çalışkan belediyeciliğini Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine taşıdık. Bir yılın sonundaki memnuniyet anketleri öyle bir noktaya geldi ki maalesef iktidarda üzerine düşeni yapmayanların, geleceğin iktidarına, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı giriştiği bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi.

'UZLAŞI ZEMİNİ ARIYORUZ'

Özel, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin TBMM'de oluşturulacak komisyonun üyelerinin, 5 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek ilk toplantıya davet edilmesiyle ilgili, "Hayırlı, uğurlu olsun. Meclis komisyonu aslında Meclis'in yetkilerini devralan, yasa yapacak olan, verdiği kararlarla tarihin akışını değiştirecek olan bir komisyon değil. Bu komisyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır söylediği, kapalı kapılar ardında, milleti şüpheye uyandırarak, 'Gizli pazarlıklar mı var' diyerek iş yapmak yerine; 'Gelin Meclis'e tüm partilerden üye isteyin. Meseleyi anlatın, çözülecekse burada çözülsün, konuşulacaksa burası konuşulsun' dediğimiz, şehit aileleri ve gazilerimizin mutlaka dahil edilmesi, sivil toplumun katkısının alınması, terörden ve geçmişte yaşanan tüm süreçlerde zarar görmüş kim varsa derdini anlatabileceği, çare arayabileceği ve yasa yapma yoluyla hep birlikte çalışabileceğimiz bir uzlaşı zemini arıyoruz. Burada ilk önce nitelikli çoğunluk noktasındaki beklentimize net bir cevap gelmemişti. Sayın Meclis Başkanı, İsviçre'den arayıp da bunu söyledikten sonra biz de üyelerimizi verdik. Zaman zaman tartışılıyor; İYİ Parti kendi takdirleri olmak üzere üç üye vermedi, hesabı 47'den yapıyorlar. Hesabın üye tam sayısı üzerinden yapılacağı, 50 üzerinden yapılacağı kesin. Meclis Başkanının dışında, onun daveti ile oluşmuş bir komisyondur ve oy hakkı yoktur Meclis Başkanının. O başkanlık edecektir. Ancak partiler güçleri nispetinde temsil ediliyorlar. Her şeyin tam mutabakat olmasını isteriz. Olmasa da nitelikli çoğunluk aranacak. Birtakım endişeler yaratılıyor, anayasa tartışmaları gibi. Asla anayasa tartışmaları içinde olmayacağız" diye konuştu.

'ESAS MUHATAP BİR KİŞİDİR'

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararının Cumhurbaşkanı kararı ile ertelenmesini değerlendiren Özel, "Takip ettiğim kadarıyla Sayın Işıkhan, kağıda başka yazmış, sonra gitmiş darbeye para bulan, 'Biz rezervleri bugünler için biriktirdik' diyen Mehmet Şimşek'ten söz verdiği parayı alamamış, sözünden dönmüş. Sözünden dönenle döndüğü masada oturmak yerine ya da onun sözünü yerde bırakan Maliye Bakanının peşinden koşmak yerine ki bunların tamamı atanmıştır. Esas muhatap bir kişidir. Bugün zam verilmiyorsa Erdoğan'dır. Sayın Atalay, Erdoğan'la görüşmemiş, Erdoğan'ın yardımcısı ile görüşmüş. Erdoğan'dır muhatap, zammı vermeyen de odur, emekliyi 14 bin lira gibi bir maaşla altı aydır süründüren de odur, şimdi hak ettiği asgari ücret düzeyine çıkarmayıp 16 bin lira veren de odur. Asgari ücreti açlık sınırı altında tutan da odur. Buna karşı alınan grev kararlarının milli güvenlik gerekçesiyle yasaklanması, tam bir diktatörlük davranışıdır. Emeğin hakkını savunacak olanın, grev hakkıdır. Sözlerinin arkasındalarsa, sonuna kadar arkalarındayız. Biz hak arayanın arkasındayız. Bu milletin hakkını yiyenin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

Özel, deprem konutlarında bazı müteahhitlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince dolandırıldığı iddialarının sorulması üzerine, "Haberi gördüm, derinlemesine araştırılması lazım. Murat Kurum'un bir an önce bir şeyler söylemesi lazım. Savcılığın harekete geçmesi lazım" dedi.