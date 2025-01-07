Özel'den en düşük emekli maaşına yapılan zamma ilk tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısına çıktığı dakikalarda açıklanan gelişmeye ise sıcağı sıcağına tepki gösterdi. Özel "Sen oturduğun yerden 'En düşük emekli maaşını şu kadar yaptık' diyemezsin. Önce kanun çıkması gerekir. Bu kibri ve iş bilmezliği kınıyorum. Bütün emeklilere sesleniyorum. Bu iktidar hak etti. Artık sarı kartı değil, kırmızı kartı çakacağız" ifadelerini kullandı.

"SICAK SALONLARIN İNSANI DİYOR Kİ..."

CHP lideri Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Açsın, yoksulsun, işsizsin ama zafer büyük Suriye'ye sevinmelisin. Sanki Türkiye 200 milyar dolar kaybetmemiş de kazanmış, sanki 4 buçuk milyon sığınmacı Türkiye'ye gelmemiş 'Zafer var orada' diyor. Senin söylediğin zaferi Kars'ta, Ardahan'da, Erzurum'da görmedim. Erdoğan verdiği doğal gaz desteklerini anlatıyor. Dün gibi hatırlıyorum; seçim zamanı bir telaş! 'Bu can bu bedende durdukça emekli etmem, çift dikiş maaş alacaklar' dediği EYT'lileri emekli ederken Putin ile konuşup doğal gaz faturasını erteletti. Sonra dedi ki 'Herkese 25 metreküp gaz bedava.' Parası olana niye bedava? Seçim rüşveti olarak herkese bedava. Seçim rüşveti değildiyse niye bugün bedava değil? Neden şimdi yok? Kış daha mı yumuşak geçiyor, milletin alım gücü mü artmış? Doğal gazı seçim rüşvetine çevirdi. Şimdi diyor ki; 'Özgür Bey bunları bilmez' Nerede o gün yaptığın jest? Kars'tan gelen 5 bin TL ile Manisa'daki 2 bin TL'nin aynı maaşla ödenemeyeceğini bildiğimiz için kışın sert geçtiği yerlerde doğal gaz indirimi önerdik. Söylemeye de devam edeceğiz.

Tuttu dedi ki 'Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projesine CHP karşı çıkıyor.' Kuyruklu yalan... Sıcak salonların insanı diyor ki 'Altın hesabı yapıyorlar, Özgür Bey çok seviyor. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP'li belediyelerin SGK'ya borcunun kaç çeyrek yaptığının da hesabını yapıversin.' Dönüp buraya cevap vermeleri iyidir. Eleştirimize karşı iftira atmak yerine espri ile cevap vermek iyidir.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN HİZMETİNİ DURDURMAK İSTİYOR"

Siyasetin dilinin buradan kurulmasını doğru buluyoruz. İftiranıza iftira ile cevap verip o istediğiniz çatışma ve kutuplaşma ortamında gerçek sorunların konuşulmasına engel olamazsınız. Madem istedi, yaptım. Belediyelerin SGK'ya borcu 10 birim, diğer şirketlerin borcu 90 birim. Gelecek ay şirketlere faizi affedip ana parayı bölmeyi planlıyor. O güne kadar belediyelerden parayı almak istiyor. Silkeleyin diyor. CHP'li belediyelerin hizmetini durdurmak için yapıyor.

"SEN OTURDUĞUN YERDEN EMEKLİ MAAŞINI ŞU KADAR YAPTIK DİYEMEZSİN"

Çalışma Bakanı, 'En düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL'ye yükselttik' demiş. Bunun için kanun çıkması gerekir. Sen oturduğun yerden en düşük emekli maaşını şu kadar yaptık diyemezsin. Bu kibri ve iş bilmezliği kınıyorum. Bütün emeklilere sesleniyorum. Bu iktidar hak etti. Artık sarı kartı değil, kırmızı kartı çakacağız."